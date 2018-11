Negozi chiusi nei festivi Qualcuno ha messo il silenziatore?

Negozi chiusi la domenica - sì o no? : È ancora polemica sulla proposta di chiusura domenicale dei Negozi. Il sindaco di Milano Beppe Sala la qualifica come “folle”; immediata la replica del vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio: “Nessuno vuole chiudere nulla a Milano né da nessun altra parte, ma chi lavora ha il diritto a non essere più sfruttato. Questo rompe le palle a un sindaco fighetto del Pd? E chi se ne frega!”. Su ...

Negozi chiusi la domenica - Sala insiste : «Se passa la legge - via al referendum» : Il sindaco di Milano ribadisce il suo no alla chiusura domenicale di Negozi e centri commerciali proposta dal vicepremier Di Maio e ipotizza una consultazione per bocciare un’eventuale legge. «Gli avellinesi offesi per la mia battuta? Mi scuso con loro»

Negozi chiusi la domenica - Sala a Di Maio : “Non ci rompa le palle qui a Milano” : La proposta del vicepremier Luigi Di Maio sulle chiusure domenicali di Negozi e centri commerciali «la trovo una follia. E poi perché chi gestisce Negozi e ad esempio non i giornalisti? Qual è il senso?». A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso del suo intervento a Elle active! alla Bicocca. ...

Negozi chiusi alla domenica - Sala : "Non ci rompano le palle - le facciano ad Avellino" | Di Maio : sindaco fighetto Pd | E s'indigna Mastella : Il sindaco del capoluogo lombardo: "Le facciano ad Avellino". Il vicepremier ribatte seccato: "Chi se ne frega di un fighetto del Pd"

Negozi chiusi la domenica? In crisi un dipendente su 2 : Roma Il commercio al dettaglio sta sempre peggio. E il suo cattivo stato di salute non è nemmeno imputabile all'andamento dell'economia in generale. E a nulla è valsa la 'cura' di far lavorare, come è ...

Negozi etnici chiusi la sera tardi - il coprifuoco di Salvini : 'Ritrovo di ubriaconi' : Matteo Salvini vuole che i Negozi etnici chiudano presto e che tengano abbassata la serata dopo le 21. Ad annunciarlo è lui stesso attraverso una diretta Facebook girata sul tetto del Viminale e pubblicata sul suo profilo. Un consueto dialogo che il vice premier ha intrattenuto con i suoi followers raccontando quanto c'è in cantiere nel suo programma. La notizia è, per l'appunto, che nel decreto sicurezza ed immigrazione verra' inserito un ...

Salvini : «Polizia sui treni per cacciare chi non paga. Negozietti etnici chiusi entro le 21» : «Ho in programma di fare dei pattuglioni della polizia a bordo dei treni per cacciare a calci in culo chi non paga o delinque». Queste le parole del vice premier e ministro degli Interni...