NBA | Lakers troppo LeBron-dipendenti? Magic | ' Non vogliamo fare come Cleveland'

NBA 2019 - i risultati della notte (30 novembre) : Toronto supera Golden State al supplementare - successi per Lakers e Clippers : Soltanto tre partite nella notte NBA, ma lo spettacolo non è mancato. Nello scontro più atteso della giornata Toronto ha avuto la meglio su Golden State confermando lo straordinario avvio di stagione e ribadendo la prima posizione nella Eastern Conference. Vittorie anche per i Los Angeles Lakers di LeBron James e per i Clippers di Gallinari, rispettivamente contro Indiana e Sacramento. Non ha deluso le aspettative la sfida tra Toronto Raptors e ...

Risultati NBA : vincono Clippers e Lakers - i Raptors danno spettacolo mettendo ko gli Warriors : LeBron James ed i suoi Lakers tornano alla vittoria contro i Pacers, prosegue il cammino dei Clippers del Gallo Risultati NBA, tre gare molto interessanti si sono giocate nella notte americana. Entrambe le squadre di Los Angeles sono scese in campo e sono uscite vittoriose dai rispettivi incontri. I Lakers di LeBron James si dovevano rifare dopo qualche prestazione sottotono e la vittoria sui Pacers ha di certo risollevato gli animi. ...

Basket - NBA Gallinari fa volare in vetta i Clippers - scivolone dei Lakers : NEW YORK " Un altro scalpo eccellente per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, sempre più protagonisti della regular season Nba. La formazione californiana di coach Doc Rivers passa con il ...

NBA 2019 - i risultati della notte (26 novembre) : Raptors ok - cadono i Lakers in casa. Gallinari 17 punti nella vittoria dei Clippers : Giornata piuttosto tirata in NBA: nelle otto partite odierne si sono visti parecchie partite decise nell’ultimo di gioco, oltre alla prosecuzione dell’ottimo periodo dei Toronto Raptors e alla ripresa degli Atlanta Hawks. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. nella serata italiana, gli Orlando Magic passare allo Staples Center, dove i Los Angeles Lakers cadono per 104-108 al termine di un finale perlomeno rivedibile, in cui i Magic ...

