Nba | Durant show | segna 51 punti ma Toronto batte i Warriors

Nba - Raptors-Warriors - che show! Toronto vince all'OT - non bastano i 51 di Kevin Durant : Toronto Raptors-Golden State Warriors 131-128 OT In molti si aspettavano una super partita, uno scontro tra titani, un assaggio di cosa potremo rivedere a giugno sul parquet alle Finals. Ecco, Raptors ...

Basket - Nba : Durant trascina Golden State - super-Harden non basta a Houston : WASHINGTON - Quando sale in cattedra Kevin Durant, per gli avversari non c'è più nulla da fare. In attesa di rivedere sul parquet Curry e Green, Golden State si gode il miglior KD della stagione con ...

Nba risultati : Durant 49 - Warriors show : Harden 54 - ma Rockets flop : Un fenomenale Kevin Durant da 49 punti e 9 assist sale in cattedra nel 2° tempo per togliere i suoi Warriors dai guai e guidarli al successo casalingo sui Magic. Il tutto in cooperazione con Klay ...

Nba - Warriors - che fatica contro Orlando : 49 punti di Durant e successo in volata : Golden State Warriors-Orlando Magic 116-110 Non si diventa bi-campioni NBA in carica per caso. Bisogna imparare a fare bene i conti per restare al vertice e in casa Golden State sanno che, nonostante ...

Risultati Nba – Harden e Durant show nella notte! Sorrisi per Cavaliers e Spurs : Uno spettacolo unico: tutti i Risultati delle partite di NBA disputate nella notte italiana Tanto spettacolo nella notte italiana con le partite NBA, tante le sfide che si sono disputate oggi nei parquet americani. Ad aprire le danze è stato il macth tra Charlotte Hornets e Milwaukee Bucks, vinto dai padroni di casa per 110-107. Antetokounmpo, con i suoi 20 punti e 13 rimbalzi non è riuscito ad infastidire l’accoppiata Lamb-Walker: i ...

Nba - Golden State Warriors-Sacramento Kings 117-116 : Durant ne fa 44 - Thompson decisivo a 5 secondi dalla fine : Che i Sacramento Kings possano uscire vincenti dal campo dei campioni in carica ormai non fa quasi più notizia. Dopo aver vinto le ultime due partite alla Oracle Arena, la squadra di coach Dave ...

Nba - a tutto Gallinari : i suoi sogni per il futuro - la lite Durant-Green e l’assalto al titolo “complicato” : Danilo Gallinari si appresta a vivere una stagione importante ai Clippers, con il nuovo progetto losangelino che sta portando buoni frutti in questo inizio di stagione Danilo Gallinari ha iniziato la sua stagione NBA in maniera ottima, nonostante i problemi fisici dell’anno passato. I suoi Clippers stanno giocando un buon basket, trovando una continuità di risultati forse insperata ad inizio stagione. L’azzurro, parlando ...

“Chiudi quella cazzo di bocca” - Durant insulta un tifoso che lo disturba : l’Nba punisce KD con una multa : Kevin Durant riceve una multa salatissima dall’NBA per aver insultato un fan che lo disturbava Durante il match contro i Mavericks Periodo un po’ complicato per Kevin Durant. Prima il duro diverbio con Draymond Green, poi le continue voci sul suo possibile addio a fine stagione, ora una… multa! L’NBA ha deciso di non lasciare impunito un episodio accaduto Durante la sfida tra Warriors e Mavericks dello scorso ...

La Juventus Night durante una partita di Nba : Il 7 dicembre, la gara è Brooklyn Nets-Toronto Raptors Operazione commerciale di rilievo per la Juventus, che ha annunciato l’istituzione di una Juventus Night in occasione di un match Nba. La partita in questione si terrà il 7 dicembre alla Barclays Arena di Brooklyn, casa dei Nets. La seconda franchigia Nba di New York affronterà i canadesi Toronto Raptorsi. È la prima volta nella storia che una squadra di calcio organizza questo tipo di ...

Nba – Draymond Green fa un passo indietro : “lite con Durant? Acqua passata - ne abbiamo parlato e…” : Draymond Green commenta la lite con Kevin Durant e spiega che i due si sono già lasciati tutto alle spalle: ‘D-Money’ fa un passo indietro rispetto allo sfogo precedente In casa Warriors continua a tenere banco la lite fra Draymond Green e Kevin Durant, avvenuta durante il match contro i Los Angeles Clippers. A scatenare il tutto è stata una palla persa da Draymond Green che ha fatto scatenare la frustrazione di Durant (e un ...

Nba – La verità sulla lite Green-Durant : ecco le parole che hanno scatenato tutto : Nuovi retroscena sulla lite tra Draymond Green e Kevin Durant: fra i due sono volati insulti e stoccate velenose in merito al futuro di KD in squadra In casa Golden State Warriors continua a tenere banco la lite fra Draymond Green e Kevin Durant, avvenuta durante la sfida con i Clippers. A scatenare il tutto è stata una palla persa, testardamente, da Draymond Green che ha fatto scatenare la frustrazione di Durant. Fra i due sarebbero ...

Nba - la free agency del 2019 fa già sognare : ecco i big sul mercato - Durant cambierà aria e LeBron attende rinforzi : NBA, la free agency del 2019 terrà col fiato sospeso tutti gli appassionati di basket USA, la prossima sarà un’estate ricca di sorprese NBA, la stagione 2018 è iniziata da poche settimane, ma già il mondo del basket sta dando un’occhiata molto attenta all’estate del 2019. Il motivo? Sarà caldissima a causa di una delle free agency più ricche degli ultimi anni, con diversi giocatori che potrebbero cambiare gli equilibri ...

Nba - Draymond Green fuori squadra dopo la lite con Durant : maxi multa e ripercussioni sugli Warriors : Draymond Green continua ad accendersi troppo spesso, creando non pochi problemi agli Warriors, la lite con Durant non è passata inosservata Draymond Green non è sceso in campo nella notte con i suoi Warriors. L’ala di Golden State è stata infatti tenuta fuori dopo la lite con Kevin Durant della scorsa notte. Tra i due sono volate parole grosse e la franchigia ha deciso di prendere provvedimenti tenendo a riposo forzato Green ed ...