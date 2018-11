NBA | ci pensa sempre LeBron | 38 punti per James | i Lakers battono i Pacers

NBA – LeBron James senza filtri : “Lakers? È vero - avevo quasi perso la pazienza. Mi sono seduto è ho pensato che…” : LeBron James non corregge il tiro: il Re aveva davvero quasi perso la pazienza con i giovani Lakers. Una profonda riflessione ha evitato che la situazione degenerasse Qualche giorno fa, dopo il netto ko contro i Timberwolves, LeBron James non usò mezze misure nel dire che l sua pazienza era ormai quasi finita. I Lakers sono un gruppo giovane e con tanti nuovi innesti, questo è vero, ma non ci si deve cullare su questi aspetti, per poi ...

NBA – Malumori in casa Wizards - Beal e Wall tuonano : “certa gente pensa ai tiri e ai minuti ma…” : Bradley Beal e John Wall criticano duramente i compagni dopo un inizio di stagione fra alti e bassi: troppo egoismo e poco gioco di squadra alla base degli scarsi risultati degli Wizards Con 1 vittoria e 4 sconfittei Washington Wizards non sono soddisfatti del proprio inizio di stagione. A far trapelare il malumore che si respira nella capitale sono stati i due giocatori simbolo della squadra, Bradley Beal e John Wall che, senza mezzi ...

NBA - a ispirare i Los Angeles Lakers ci pensa Kendrick Lamar : Per questo non deve sorprendere che i Los Angeles Lakers abbiano pensato di coinvolgere quello che in questo momento è con ogni probabilità l'artista rap più famoso del mondo, il losangeleno doc ...