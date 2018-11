laragnatelanews

: nate in #Cina due gemelle con il #Dna modificato, resistente all'Hiv #ANSA - Agenzia_Ansa : nate in #Cina due gemelle con il #Dna modificato, resistente all'Hiv #ANSA - MaurizioMurgia : Nate due bambine Geneticamente Modificate, protette dall’HIV - MaurizioMurgia : Nate due bambine Geneticamente Modificate, protette dall'HIV - La Ragnatela News -

(Di sabato 1 dicembre 2018)Nessuno aveva mai osato tanto. Modificando il DNA si trasforma l’identità umana. Con questa operazione – si discutibile – ma che regala nuove speranze – si aprono nuovi scenari sulla salute e sullo stesso concetto “dell’essere umano”da noi conosciuto.E’ stata annunciata la nascita di due gemelle. Le duesarebberodall’HIV.Embrionimodificati, Lulu e Nana hanno fatto il loro primo vagito poche settimane fa in Cina. L’annuncio è stato fatto in un video pubblicato su Youtube da He Jankui, ricercatore all’Università di Scienza e Tecnologia di Shenzhen. “Lulu e Nana” sono già tora casa e stanno dando gioia ai loro genitori. Questa doppia nascita è stata presentata come una grande rivoluzione per la ricerca genetica. Non appena ...