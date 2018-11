Natale solidale | nel cartellone fermano eventi con finalità benefiche

Natale solidale 2018 : 10 idee : Le feste sono più belle se si è in tanti a essere felici: il Natale solidale 2018 è un modo per aiutare le fasce più deboli del mondo attraverso un regalo da far trovare sotto l'albero, ma anche donando un sorriso ai meno fortunati. Non solo libri, profumi e prodotti hi-tech , dunque, ma cesti natalizi, gadget e cartoline i ...

Spesa sospesa : il progetto solidale per far fare la spesa di Natale alle famiglie disagiate : Raccogliere fondi, facendo la spesa o acquisti di altro genere, per rendere il pranzo di Natale meno amaro per le famiglie con difficoltà economiche. Il progetto, la 'spesa sospesa' è stato presentato ...