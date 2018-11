Natale | come arrivare al 25 dicembre organizzati e senza stress

Il cielo del mese di dicembre - tra stelle cadenti e la cometa di Natale : (Credit: Getty) dicembre presenta un numero molto elevato di ore di oscurità ed è senza dubbio uno dei mesi più adatti per dedicarsi all’osservazione della volta celeste. Il 21 del mese è infatti il momento del solstizio d’inverno, il giorno dell’anno in cui il Sole a mezzogiorno è più basso rispetto a tutto il resto dell’anno, associato alla notte più lunga dell’anno e che segnerà l’inizio dell’inverno 2018. Pronti per imbracciare binocoli e ...

Arriva la “cometa di Natale” 46P/Wirtanen : ecco “la prima FOTO scattata dalla Sicilia” : La “cometa di Natale” 46P/Wirtanen risplende nel cielo di fine novembre: un assaggio prima del 16 dicembre, quando passerà a soli 11,5 milioni di km dalla Terra. Il prossimo 12 dicembre raggiungerà invece il perielio, il punto più vicino al Sole lungo la sua orbita. La cometa è relativamente giovane: è stata scoperta nel 1948 dall’astronomo Carl A. Wirtanen e ha un periodo di 5 anni (ogni 5 anni si avvicina al Sole, rendendosi ...

E’ già in cielo la cometa di Natale : ecco come vederla a occhio nudo : E’ quasi dicembre e si avvicina il Natale. Le città iniziano a tingersi di lucine colorate in un sottofondo di simpatiche musiche. E anche il cielo si ravviva, con una cometa che inizia a farsi vedere proprio in questi giorni. I più esperti l’hanno già scorta nella costellazione della Fornace, tra la Balena ed Eridano. Il suo nome è 46P/Wirtnanen e da poco è possibile vederla a occhio nudo. Se siamo fortunati riusciremo ad ammirarla ...

Mercatini di Natale in Alto Adige - come viverli a tutto gusto : Neve, alberi decorati, casette in legno e angioletti realizzati a mano. Ma anche strudel, bomboloni ripieni, assaggi di formaggi di malga e bicchieroni di vino fumante. L’atmosfera natalizia inizia a diffondersi nell’aria, e così tornano anche i Mercatini Originali Alto Adige/Südtirol, che fino al 6 gennaio impreziosiranno le strade di Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno con una ricca serie di iniziative. Dalla musica ...

La cometa di Natale si avvicina : da dicembre sarà visibile a occhio nudo : La cometa di Natale 46P/Wirtanen risplende già nel cielo e lo annuncia lei stessa sul suo profilo Twitter: ormai infatti è a poco più di 23 milioni di chilometri dalla Terra ed è diventata visibile ad occhio nudo, nella costellazione della Fornace. Chi abita in zone buie e prive di particolare inquinamento luminoso può già ammirarla anche dall’Italia, ma per il momento è ancora molto bassa sull’orizzonte e compare solo per poco tempo. La ...

Preparate i binocoli. La cometa di Natale è già visibile : (foto: Rolando Ligustri, Uai) Natale sta arrivando e con lui anche alberi, luci, e stelle di Natale. Piantine a parte, infatti, a fare la sua comparsa nei nostri cieli è la cometa di Natale, la 46P/Wirtanen, e che già in questi giorni è ammirabile ad occhio nudo, anche dall’Italia: ad annunciarlo è il suo stesso profilo Twitter, che in un post spiega come ormai la cometa sia a poco più di 21 milioni di chilometri dalla Terra, brillando ...

Il Natale porta lavoro - 1800 assunzioni per le feste : requisiti e come candidarsi : Per chi è alla ricerca di un impiego per il periodo natalizio ci sono grandi notizie. Sono infatti numerose le opportunità di lavoro disponibili in tutta Italia, un totale di 1800 assunzioni in vista del Natale che riguarderanno diverse figure professionali. Vediamo più nel dettaglio quali sono e come candidarsi.Continua a leggere