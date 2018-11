Natale | chi addobba la casa in anticipo è più felice Tu cosa aspetti?

Roma - albero di Natale - Virginia Raggi annuncia : “Spelacchio è tornato” il tutto con uno sponsor di livello : Roma è pronta per l’arrivo di Spelacchio 2, il nuovo albero di Natale che illuminerà Roma Roma – “Ladies and Gentlemen Spelacchio is Back in Roma!“. Così Virginia Raggi presenta sui suoi social l’albero di Natale 2018 che dal giorno della festa dell’Immacolata verrà ‘acceso’ nella centralissima piazza Venezia. La prima cittadina posta un’immagine di un albero con la scritta “Sono tornato e sono uno spettacolo. Ci si vede l’8 dicembre in ...

E’ già in cielo la cometa di Natale : ecco come vederla a occhio nudo : E’ quasi dicembre e si avvicina il Natale. Le città iniziano a tingersi di lucine colorate in un sottofondo di simpatiche musiche. E anche il cielo si ravviva, con una cometa che inizia a farsi vedere proprio in questi giorni. I più esperti l’hanno già scorta nella costellazione della Fornace, tra la Balena ed Eridano. Il suo nome è 46P/Wirtnanen e da poco è possibile vederla a occhio nudo. Se siamo fortunati riusciremo ad ammirarla ...

Spelecchio e gli altri - gli alberi simbolo del Natale classico e alternativo : Gli alberi di Natale nel mondoGli alberi di Natale nel mondoGli alberi di Natale nel mondoGli alberi di Natale nel mondoGli alberi di Natale nel mondoGli alberi di Natale nel mondoGli alberi di Natale nel mondoGli alberi di Natale nel mondoGli alberi di Natale nel mondoGli alberi di Natale nel mondoGli alberi di Natale nel mondoGli alberi di Natale nel mondoGli alberi di Natale nel mondoGli alberi di Natale nel mondoGli alberi di Natale nel ...

Idee regalo Natale per chi ama fare sport : I giornalisti de L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Decidere di dedicare un po' di tempo allo sport è sicuramente una buona idea. Ed è anche un buon proposito per il nuovo anno. Ci sono accessori ...

Intimissimi – Un Natale da star : Chiara Ferragni e Sarah Jessica Parker nella collezione party season [GALLERY] : Un Natale da star con Intimissimi con Chiara Ferragni e Sarah Jessica Parker Intimissimi presenta la sua collezione dedicata alla party season. Ad interpretare i capi due talenti d’eccezioni: Sarah Jessica Parker e Chiara Ferragni. L’icona di stile Sarah Jessica Parker è stata avvistata a New York indossando un top tempestato di paillettes a fantasia stelle sul davanti e tulle sul retro, che ne esaltava tutto il suo charme impeccabile. La ...

L'albero di Natale per Roma arriva da Varese e "sarà uno spettacolo". "Spelacchio is Back" : Il riscatto di Roma arriva da Varese. Direttamente da Cittiglio, meno di 4mila anime arroccate tra le Valli del Verbano, un abete di 23 metri sarà trapiantato a Piazza Venezia per far dimenticare Spelacchio, L'albero "calvo" dell'anno scorso. Il martire del Natale Romano, e dei conseguenti attacchi alla giunta Raggi, veniva della Val di Flemme e, arrivato nella Capitale, perse tutti gli aghi fino a rimanere uno scheletro. Fu pagato 38mila ...

La cometa di Natale si avvicina : da dicembre sarà visibile a occhio nudo : La cometa di Natale 46P/Wirtanen risplende già nel cielo e lo annuncia lei stessa sul suo profilo Twitter: ormai infatti è a poco più di 23 milioni di chilometri dalla Terra ed è diventata visibile ad occhio nudo, nella costellazione della Fornace. Chi abita in zone buie e prive di particolare inquinamento luminoso può già ammirarla anche dall’Italia, ma per il momento è ancora molto bassa sull’orizzonte e compare solo per poco tempo. La ...

Idee regalo Natale per chi ama la musica : I giornalisti di L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Altoparlanti wireless, altoparlanti intelligenti (che si connettono con Alexa), ma anche giradischi e strumenti musicali evergreen. Piaceranno a tutti le Idee ...

Chiusura scuole Natale - calendario vacanze : ritorno in classe per tutti dopo l’Epifania : Il Natale è ormai alle porte e lo si inizia a vedere nelle città. Manca meno di un mese alle festività invernali, che porteranno alla Chiusura delle scuole, come da tradizione. Il MIUR ha da tempo comunicato il calendario scolastico relativo all’anno 2018/19, che contiene tutti i dettagli relativi alle vacanze natalizie. Rispetto agli anni scorsi, le date sono state uniformate per tutte le regioni d’Italia. Perciò, si inizierà a stare a casa da ...

Dieta di Natale : dimagrisci e ti purifichi prima per non ingrassare dopo : Il segreto per mangiare senza pensieri a Natale? Ovviamente è dimagrire prima, grazie ad una Dieta che purifica, sgonfia la pancia e consente di non ingrassare durante le feste. Pranzi interminabili, torroni, panettoni, pandori e piatti ricchi di grassi sono all’ordine del giorno durante le feste natalizie, che il più delle volte si trasformano in un incubo per chi vuole rimanere in forma. Ogni anno, puntualmente, ci troviamo a buttare ...

Regali di Natale 2018 - videogiochi e console : ...o regalarsi uno dei titoli più belli dell'anno! » Acquista Forza Horizon 4 Standard Edition » Acquista Forza Horizon 4 Ultimate Edition » Acquista Forza Horizon 4 + Xbox One Controller White Sport ...

Regalo di Natale per chi vuole un Samsung Galaxy S9 : arriva in Italia il Polaris Blue : In concomitanza con le feste natalizie Samsung ha deciso di dare un’accelerata alle vendite del Samsung Galaxy S9 e della sua variante Plus, puntando sulla nuova colorazione Polaris Blue che ha fatto il suo debutto in Cina qualche settimana fa. Ebbene non saranno solo i cinesi a poter godere di questo nuovo look per il Samsung Galaxy S9 e l'S9 Plus, infatti è stato annunciato il suo arrivo anche in Europa ed al momento la prima ad ufficializzare ...

Lo screening pre Natale di PerkinElmer ha ricevuto il marchio CE-IVD : è un'azienda leader globale impegnata nell'innovazione scientifica per un mondo più sano. Il nostro team, composto da circa 11.000 dipendenti in tutto il mondo, è impegnato a fornire ai clienti ...

La notte degli alambicchi accende il Natale in trentino : Il programma degli spettacoli Spettacolo per La notte degli alambicchi , Fototeca Strada Vino Sapori trentino, Il programma prevede due spettacoli il 7 e l'8 dicembre 2018 alle 17 e alle 21. Un solo ...