Napoli - Dema punta su Imu e rifiuti. Ma Panini : «Si può solo vivacchiare» : Ore di dibattito, una forte critica da parte delle opposizioni con M5S e Forza Italia sugli scudi insieme al Pd, ma alla fine la lunghissima maratona di bilancio - finita a notte fonda - ha visto la...

Napoli - ancora gelo De Luca-Dema : nessun saluto e distanti nel palco del Teatro San Carlo : Una serata di gala per Napoli e per il San Carlo e non solo per il ritorno del maestro Riccardo Muti al Massimo napoletano. Lo Stato ai più alti livelli era presente, un segnale importante per una ...

Napoli - la protesta della Giostra : 'Dema ci ha autorizzato - il Comune vuole cacciarci' : ... che da due anni utilizza un immobile di proprietà comunale in via Speranzella 81, per corsi di teatro e spettacoli dal vivo. La storia è kafkiana e ha inizio due anni fa, quando il 15 maggio 2016 l'...

Napoli - sospeso un'altra volta il Consiglio legale : vacilla la maggioranza di Dema : Il Consiglio comunale di Napoli è stato sospeso per mancanza del numero legale. In aula erano assenti i gruppi di maggioranza dei Verdi, degli Sfasteriati, di Agorà. All'appello erano presenti 21 ...

Napoli - Dema porte aperte : 25 assessori in sette anni : Rischi di perderti nelle sliding doors delle giunte de Magistris. Qualcosa come 25 assessori cambiati, cacciati via o spostati ad altri incarichi. Minori ovviamente. Senza contare,...

Napoli - il rimpasto monocolore di de Magistris : spazio a DemA e alla sinistra vicina ai centri sociali - fuori i Verdi : La conferenza stampa di presentazione è in agenda oggi, venerdì 25 ottobre, a mezzogiorno e mezzo. Ma non c’è suspence sui nomi del rimpasto in giunta a Napoli annunciato quasi dodici mesi fa. Con tempi di cottura così lunghi poteva essere un rimpastone e invece sarà un rimpastino. I nuovi assessori sono due, il sindaco arancione Luigi de Magistris ha già lasciato trapelare da settimane i loro nomi. Si tratta di Laura Marmorale e Monica ...

Il sindaco di Riace a Napoli : 'Accetto col cuore l'invito di Dema' : Oltre a dimostrare la mia innocenza personale, credo che questa vicenda, in un momento storico particolare, possa dare un contributo ad un'idea di politica che va in direzione opposta rispetto a ciò ...

DeMa : 'Napoli campione d'Italia? Disposto a una cena con Salvini' : 'Se in cambio dello scudetto del Napoli sarei Disposto ad andare a cena con Salvini, per fare un fioretto? Se il Napoli si conquistasse lo scudetto sul campo, come io credo, allora potrei andare a ...