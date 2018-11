Nanni Moretti | il delirio contro Matteo Salvini | per lui il leghista è come il dittatore

Il ritorno di Nanni Moretti : "Salvini fa il suo ma la sinistra dov'è?" : Nanni Moretti torna nelle sale con il film Santiago, Italia , documentario sul golpe del '73 che ha uno sguardo critico su quel che avviene nel nostro Paese. 'Finite le riprese, è diventato ministro ...

La Vespa di Nanni Moretti arriva al Museo Nazionale del Cinema : E come nel film eravamo tentati di saltare al volo sul seggiolino posteriore e farci portare in un percorso dove la nostalgia diventa politica, stretti, come dietro un nostro fratello maggiore, anche ...

Silvio Berlusconi - Forza Italia imita il Pd : ricetta perfetta per sparire e quei due cortei alla Nanni Moretti : Per farlo verranno prodotte infografiche, video e brevi spot tematici sui principali temi di attualità politica. Contenuti che in seguito saranno riversati su Twitter, Facebook etc. C' è anche un' ...

La Vespa di Nanni Moretti prende casa al Museo del cinema di Torino : Un'immagine che è diventata icona: Nanni Moretti in sella alla sua Vespa nel film 'Caro Diario'. Da domani, 15 novembre, proprio quella Vespa, a 25 anni dal film, andrà ad arricchire la collezione del ...

Torino Film Festival 2018 - da Pupi Avati a Nanni Moretti - Ermanno Olmi e James Franco : il programma completo : Il “regista esordiente” Valerio Mastandrea in concorso, Jia Zhangke presidente di giuria, Pupi Avati guest director. E ancora la premiere mondiale del nuovo Film di James Franco (Pretenders), il Gran Premio Torino alla carriera del mitico attore francese Jean-Pierre Léaude un’intera giornata dedicata alla memoria “vivente” di Ermanno Olmi. Oltre al già annunciato Nanni Moretti che ne chiuderà la 36ma edizione col documentario Santiago, Italia, ...

Per la BBC - negli anni 2000 non si fanno più bei film. Ma Nanni Moretti compare nella controclassifica : La BBC dice la sua sui migliori film di sempre e stila il suo elenco delle migliori 100 pellicole. nella classifica, l'Italia spicca con ben 11 titoli e, nella sola top ten, può contare su ben 3 film:Seven Samurai (Akira Kurosawa, 1954)Bicycle Thieves (Vittorio de Sica, 1948)Tokyo Story (Yasujirô Ozu, 1953)Rashomon (Akira Kurosawa, 1950)The Rules of the Game (Jean Renoir, 1939)Persona (Ingmar Bergman, 1966)8 1/2 (Federico Fellini, ...

Nanni Moretti - il poster del nuovo film 'Santiago - Italia' : Nanni Moretti di spalle guarda il panorama di Santiago del Cile: si presenta così il poster di 'Santiago, Italia', il nuovo film del regista romano che chiuderà il Torino film Festival il 1 dicembre e ...

Giovanni Toti è il Nanni Moretti di Forza Italia : 'Temo che con questa classe dirigente non vinceremo più se non cambieremo totalmente la nostra impostazione'. Così il governatore della Liguria Giovanni Toti a commento dei risultati delle elezioni ...

Forza Italia - nervi tesi dopo il crollo a Bolzano. Toti come Nanni Moretti : “Con questi dirigenti non vinceremo più” : Silvio Berlusconi ci ha messo pure la faccia, convinto da Michaela Biancofiore a prolungare le sue vacanze curative a Merano, ma non è bastato. In Provincia di Bolzano Forza Italia ha preso l’1,7%, il 3 nella città capoluogo dove la Lega ha sfondato arrivando quasi al 30 per cento. E in Trentino non è andata meglio: 2,8% all’interno di una coalizione di centrodestra dominata sempre dai salviniani. Numeri che fanno male e ...