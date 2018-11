Muore dopo l’intervento di bypass gastrico | voleva sembrare più magra il giorno del

Grave incidente dopo Monte Berico : Muore sacerdote : Valdagno e la chiesa vicentina in lacrime per la morte prematura di don Silvano Danzo , 38 anni, deceduto oggi, giovedì, nel primo pomeriggio stroncato da un malore mentre tornava dal ritiro di inizio ...

Catanzaro in lutto : tifoso Muore dopo il derby vinto con la Reggina : Prima la felicità per il derby calabrese vinto contro la Reggina grazie al gol di Infantino all’83’, poi la tristezza per la scomparsa di uno storico tifoso: per il Catanzaro e i suoi tifosi quella di ieri non è stata una giornata semplice. dopo aver assistito alla partita del “Ceravolo”, il supporter giallorosso Antonio Paparazzo ha avuto un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo al rientro a casa. La ...

Lecce - cade in casa da una scala e Muore : il cadavere scoperto dopo 2 settimane : Tragedia della solitudine a Lecce dove un uomo di sessantadue anni è stato rinvenuto cadavere nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che viveva solo, sarebbe caduto dalle scale e avrebbe perso i sensi prima di riuscire a chiedere aiuto. L’incidente risalirebbe ad almeno due settimane fa.Continua a leggere

Cardiologo Muore per un infarto davanti al figlio dopo aver fatto jogging : Con la moglie ha scritto decine di lettere al Gazzettino sulla deriva di Venezia e commenti ai fatti di cronaca. 'Scrivevamo insieme - ricorda la moglie - perché siamo stati una coppia molto ...

Lecce - 62enne cade in casa dalla scala e Muore : cadavere scoperto dopo due settimane : L'uomo viveva solo, le due figlie si erano allontanate da anni. Ad allertare le forze dell'ordine i condomini, allarmati da un odore nauseabondo proveniente dall'appartamento

Regno Unito. Medici gli lavano i polmoni col detersivo : 68enne Muore dopo l’operazione : William Hannah, 68enne inglese, è morto lo scorso settembre pochi giorni dopo un'operazione effettuata al Salford Royal Hospital. Pare che a causa di un “errore di comunicazione” e di “un’etichettatura errata delle bottiglie”, i polmoni del pensionato siano stati lavati con un detergente liquido usato per sterilizzare le apparecchiature medico.Continua a leggere

Calcio colpito dall’ennesimo lutto : difensore Muore dopo una lunga malattia [NOME e DETTAGLI] : Il Calcio e i suoi protagonisti continuano ad essere colpiti da tragedie irreversibili. Stavolta a subire le conseguenze di un destino infelice è toccato ad un difensore della squadra femminile dell’En Avant de Guingamp: si tratta della giovane Ocean Rogon, una 20enne deceduta dopo una lunga malattia. La calciatrice ha totalizzato una presenza con la nazionale Under 19 e si è laureata campione del mondo nel 2015 in Guatemala con la ...

Organizzava vacanza dopo il suo trapianto di cuore - 37enne Muore colpita da malore : "Pensavamo che una volta completato il suo trapianto tutto fosse OK, che sarebbe stata in grado di avere una vita normale" ha spiegato il marito della donna. dopo l'intervento infatti era tornata e sta organizzando progetti per il futuro ma è stata colpita da un improvviso malore ed è morta.Continua a leggere

Lutto nel mondo del calcio - calciatore Muore dopo una lunga malattia [NOME e DETTAGLI] : Altra tragedia nel mondo del calcio, sono giorni tristissimi per tutto lo sport. Nelle ultime ore è morto un calciatore, Giovanni Annarumma, calciatore nativo di Pompei ma residente in provincia di Piacenza, il giovane era in forza al Castellana Fontana, è stato grande protagonista con la maglia del Pro Piacenza di cui era stato anche capitano delle giovanili. Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio e le categorie inferiori, da ...

Salerno - addio ad Andrea Gismonti : il calciatore Muore dopo un incidente in scooter : Una clamorosa e triste notizia che nessuno avrebbe voluto mai ricevere. Il giovanissimo Andrea Gismondi, appena 17 anni di età, dopo aver combattuto per cinque giorni tra la vita e la morte, non ce l'ha fatta: ha perso la vita in seguito all'incidente stradale avvenuto circa una settimana or sono nella città di Salerno. Andrea, giovane promessa calcistica in forza alla Sanseverinese, compagine sportiva militante nel campionato regionale di ...

Manchester - italiano aggredito e lasciato in strada : Peppino Muore dopo giorni di agonia : La vittima è Peppino Di Corrado, un siciliano originario di Santa Margherita Belice, nell'agrigentino, ma da anni residente in Inghilterra dove si era sposato con una donna inglese e faceva l’operaio. Trovato esanime a terra, è morto dopo alcuni giorni di agonia in ospedale. La polizia locale indaga per omicidio.Continua a leggere

Calcio sotto shock - arbitro Muore dopo un incidente stradale con la moto : donna arrestata - era contromano [NOME e DETTAGLI] : Sono ore tristissime per il mondo del Calcio, prima la brutale aggressione razzista nei confronti di un attaccante, poi la notizia della morte di un arbitro in seguito ad un incidente stradale. Un motociclista di 24 anni è morto in seguito all’impatto con la moto che si è scontrato frontalmente con una Ford, la conducente è stata arrestata e posta ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale, la donna non sarebbe risultata ...