: #UltimOra #Mantova: a fuoco casa, muore bambino di 11 anni. Fermato il padre che da pochi giorni aveva divieto di a… - SkyTG24 : #UltimOra #Mantova: a fuoco casa, muore bambino di 11 anni. Fermato il padre che da pochi giorni aveva divieto di a… - TelevideoRai101 : Muore 20 giorni dopo un pugno in faccia - franco_sala : RT @valerio_berruti: Palermo, gli danno un pugno in faccia: va in ospedale, 20 giorni dopo muore a 29 anni -

Luca Di Bella, 29enne di Terrasini (Palermo), è morto 20essere stato colpito da unche gli aveva procurato la frattura della mandibola. Il giovane è stato operato, ma anchele dimissioni i dolori non sono passati. Di Bella è dunque tornato in ospedale ma non è stato ricoverato. Ieri il decesso. La Procura di Palermo ha aperto un'inchiesta. "Terrasini si sveglia con una bruttissima notizia, di quelle che non vorremmo mai condividere", scrive su Facebook Giosu Maniaci, sindaco di Terrasini.(Di sabato 1 dicembre 2018)