MotoGp – Valentino Rossi non va in vacanza | l’invito social a tutti gli appassionati

MotoGp - test Jerez. Valentino Rossi e Maverick Vinales sono - ancora - in disaccordo sulla Yamaha : Alla fine dei test di Jerez de la Frontera, non è stata una gran sorpresa sentire i due piloti della Yamaha esprimere un parere discordante sulle condizioni di salute della Yamaha. Maverick Vinales , ...

MotoGp – Cadalora dice addio a Valentino Rossi - le parole dell’ex coach del Dottore : “ecco i motivi della mia decisione” : Luca Cadalora motiva la sua decisione di dire addio al ruolo di coach di Valentino Rossi: le parole dell’ex campione di motociclismo E’ ufficialmente terminata l’attività in pista per il 2018 per i piloti della MotoGp: ieri si sono conclusi i test di Jerez de la Frontera con un importante annuncio in casa Yamaha. Luca Cadalora, coach di Valentino Rossi, ha deciso di interrompere la sua collaborazione col Dottore. Un ...

MotoGp – Cadalora si ferma - Valentino Rossi ironico anche dopo l’addio del suo coach : “ci ha elegantemente detto di no” : Valentino Rossi e Luca Cadalora si dicono addio: le parole del Dottore dopo la decisione del suo coach E’ stato annunciato ieri l’addio tra Luca Cadalora e Valentino Rossi: al termine della seconda giornata dei test di Jerez de la Frontera, il coach del Dottore ha preso la sua decisione di non proseguire la sua avventura al fianco del nove volte campione del mondo. Nessun problema personale tra i due grandi campioni del ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Valentino Rossi ancora competitivo a 40 anni. Una leggenda che sfida il tempo e le nuove generazioni : 115 vittorie, 232 podi e 65 pole. Una storia cominciata nel lontano 1996 e che nel 2019 continuerà. Valentino Rossi è pronto a cimentarsi nella classe regina del MotoMondiale da quarantenne, lì dove solo i più grandi si possono spingere. Non si tratta di “Sindrome da Peter Pan” ma di una scelta ponderata. Valentino, nonostante le ormai pRossime 40 primavere, è ancora tra i migliori piloti del lotto. Lo ha dimostrato anche in una ...

MotoGp - Valentino Rossi : “La Yamaha è migliorata ma gli avversari sono più forti” : Valentino Rossi ha concluso 11° la seconda giornata di test a Jerez de la Frontera (Spagna), riservati alla classe regina che chiude di fatto i battenti per questo 2018. Ritroveremo il Circus, infatti, in Malesia tra un paio di mesi. Sul tracciato andaluso la Yamaha del “Dottore” ha messo in evidenza dei miglioramenti ma il lavoro particolare fatto dal centauro di Tavullia e dal proprio team ha evidenziato che ancora c’è molto ...

MotoGp - che schiaffo di Valentino Rossi a Viñales : “prima di parlare - i problemi servirebbe risolverli” : Il Dottore ha rifilato una frecciatina bella e buona a Viñales, convinto che la Yamaha abbia risolto i problemi dello scorso anno Giornata abbastanza positiva per Valentino Rossi a Jerez, nonostante l’undicesimo tempo in classifica. Il Dottore è apparso soddisfatto per i passi avanti compiuti dalla Yamaha, apparsa migliorata rispetto al primo giorno di test andato in scena ieri. AFP/LaPresse Interrogato sui progressi della M1, il ...

MotoGp - Test Jerez - Day 2 : che sorpresa Nakagami! Valentino Rossi fuori dalla top 10 - novità per Ducati e Honda [TEMPI] : E' Nakagami il più veloce della seconda giornata dei Test di Jerez de la Frontera: tante novità in pista oggi in Spagna, Valentino Rossi fuori dalla top ten E' terminata con un po' di anticipo la ...

MotoGp – E’ ufficiale : le strade di Valentino Rossi e Luca Cadalora si separano : Luca Cadalora e Valentino Rossi non saranno più fianco a fianco dalla pRossima stagione di MotoGp: il coach del Dottore ha deciso di fermarsi Sembrava che la decisione sarebbe avvenuta tra qualche giorno, invece è arrivata appena dopo la conclusione della seconda giornata dei test di Jerez de la Frontera la comunicazione ufficiale della rottura del rapporto di collaborazione tra Valentino Rossi e Luca Cadalora. Dopo un lavoro fianco a ...

MotoGp – Test Jerez - Day 2 : che sorpresa Nakagami! Valentino Rossi fuori dalla top 10 - novità per Ducati e Honda [TEMPI] : E’ Nakagami il più veloce della seconda giornata dei Test di Jerez de la Frontera: tante novità in pista oggi in Spagna, Valentino Rossi fuori dalla top ten E’ terminata con un po’ di anticipo la seconda giornata di Test di Jerez de la Frontera: la seconda giornata sul circuito spagnolo aveva subito un cambiamento di orario, ma i piloti della MotoGp si sono fermati prima del termine della sessione a causa del calo delle ...

MotoGp – Valentino Rossi e Luca Cadalora si dicono addio? Nei prossimi giorni la decisione del coach del Dottore : Dai test di Jerez de la Frontera un’importante novità da casa Yamaha: Luca Cadalora e Valentino Rossi potrebbero presto dirsi addio Importanti novità da Jerez de la Frontera, non solo per quanto riguarda aspetti tecnici sulle moto che i piloti della MotoGp stanno provando nell’ultima giornata di test del 2018. E’ da casa Rossi che arriva un clamoroso rumor: sembra che le strade del Dottore e di Luca Cadalora si stiano per ...

MotoGp - Morbidelli mette le cose in chiaro : “Valentino Rossi? Non mi concentro su quello che fa lui” : Il pilota del neonato team Petronas Yamaha ha parlato del confronto con Valentino Rossi e dei test in corso di svolgimento a Jerez Franco Morbidelli ha cominciato subito con il piede giusto i test di Jerez, portando la propria Yamaha Petronas al sesto posto al termine della prima giornata. AFP/LaPresse Un risultato davvero strabiliante per il pilota eletto ‘Rookie of the Year‘ del 2018, fermatosi a pochi decimi dalla M1 ...

MotoGp – Test di Jerez - Viñales sconfessa Valentino Rossi : “sono felice - la Yamaha ha fatto un bel passo avanti” : Sensazioni contrastanti tra Valentino Rossi e Maverick Viñales, lo spagnolo ha chiuso col sorriso la prima giornata di Test a Jerez Quarto tempo assoluto e sensazioni positive per Maverick Viñales al termine della prima giornata di Test a Jerez, conclusa con il sorriso al contrario di Valentino Rossi. AFP PHOTO / KARIM JAAFAR Se il pesarese si è lamentato di alcuni problemi palesati dalla sua Yamaha, il compagno di squadra ha espresso la ...

MotoGp – Test Jerez - Valentino Rossi svela : “pochi miglioramenti - sembra la Yamaha 2018. Vi spiego il problema” : Valentino Rossi commenta la pessima prova nei Test di Jerez: il ‘Dottore’ poco soddisfatto della nuova Yamaha, ancora troppo simile a quella della scorsa stagione Giornata dolce amara quella dei Test di Jerez della Yamaha. Al termine della giornata passata a sfrecciare sul circuito spagnolo, Maverick Vinales ha concluso 4 in classifica con un tempo di 1:38.376. Ancora problemi invece per Valentino Rossi che ha chiuso in 17ª ...

MotoGp - Pecco Bagnaia sorride dopo i test di Jerez : 'contento del setup. Io davanti a Valentino Rossi? Dico che...' : Pecco Bagnaia chiude con il sorriso la giornata di test a Jerez: il pilota Pramac sorride per il setup e glissa sull'arrivo in classifica davanti a Valentino Rossi È un Pecco Bagnaia tutto sommato ...