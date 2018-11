Mosca : in Ucraina rischio guerra civile : ANSA, - Mosca, 30 NOV - "L'Ucraina potrebbe sprofondare nella guerra civile". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova esprimendo preoccupazione per l'introduzione ...

Mosca soffia sul fuoco : "In Ucraina si rischia la guerra civile" : "L'Ucraina potrebbe sprofondare nella guerra civile". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova esprimendo preoccupazione per l'introduzione della legge marziale."Alle forze dell'ordine ucraine sono stati concessi poteri straordinari, incluso l'uso della forza senza l'autorizzazione dei tribunali o dei pm, e questo pone seri rischi", ha detto Zakharova, citata dalla Tass.I militari ucraini hanno svolto ...

Ucraina - Poroshenko : spero che la Nato mandi le sue navi. Kiev - Mosca ci blocca l'accesso ai porti : "Non possiamo accettare questa politica aggressiva della Russia - prosegue -, prima era la Crimea, poi l'Ucraina orientale, ora vuole il mare di Azov. La Germania deve anche chiedersi: cosa farà ...

Crisi Russia-Ucraina - un incidente cercato da Kiev e preso a pretesto da Mosca : Marinai ucraini speronati, feriti, arrestati e processati per direttissima, rei confessi in videoclip di volontari sconfinamenti nelle acque territoriali russe. Scene e toni, da parte sia russa che ucraina, da propaganda comunista Anni Cinquanta. La scena del crimine: una ‘battaglia navale’ nelle acque dello stretto di Kerch, tra il Mar Nero e il Mare d’Azov, un mare chiuso tra lembi di costa di Crimea, Ucraina e Russia: la Guardia ...

"Ucraina filorussa o filoeuropea? Dipende da questo la grave crisi fra Mosca e Kiev" : I venti di guerra che tornano a soffiare tra Mosca e Kiev. La posta in gioco e il ruolo dell'Europa e dell'Italia. Temi caldi, di strettissima attualità, che HuffPost affronta con una personalità che di diplomazia ha esperienza da vendere: Giancarlo Aragona. Consigliere diplomatico del Ministro della Difesa (1992-1994, capo di Gabinetto del Ministro degli Esteri (1994-1996), Segretario generale OSCE (1996-1999); Ambasciatore a ...

Tensioni Russia-Ucraina - Mosca disloca altra batteria S-400 in Crimea - : I sistemi anti-missilistici, già presenti, possono abbattere 36 aerei nemici in un raggio di 400 Km oltre ad altri obiettivi. I nuovi, ha detto il ministero della Difesa, saranno operativi "entro fine ...

Tensione Russia-Ucraina - "Abbiamo provocato" : marinai ucraini confessano | Kiev : "Mosca li ricatta" : Intanto il ministro degli Esteri russo Lavrov ha rifiutato ogni mediazione riguardo la crisi. I servizi di sicurezza russi hanno pubblicato un nuovo documento: proverebbe che l'azione è stata premeditata

Scontro Russia-Ucraina - Mosca rifiuta mediazione di Parigi e Berlino | : L'Europa ha invitato le parti alla "massima moderazione per un allentamento" della tensione, ma pensa anche a nuove sanzioni per i russi. Ancora scambi di accuse tra i due Paesi. Il ministro degli ...

Crisi Russia-Ucraina - Mosca gela l'Europa : "Non abbiamo bisogno di mediatori" : I venti di guerra tra Russia e Ucraina investono anche Bruxelles, mentre continua lo scambio di reciproche accuse tra Mosca e Kiev sulla responsabilità dell'incidente nello stretto di Kerch nel Mar Nero. Mosca non cerca mediatori. Il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, in conferenza stampa a Parigi, proprio durante la visita ufficiale in Francia, ha messo in chiaro che Mosca non ha "alcun bisogno di intermediari" nella vicenda del ...

Russia-Ucraina - marinaio di Kiev arrestato “confessa” davanti ai servizi segreti russi Mosca rifiuta mediazione internazionale : Dopo 48 ore dagli eventi attorno lo Stretto di Kerch la situazione appare precaria e di difficile risoluzione. Accuse reciproche di inadempienza ai trattati vengono scambiate fra Kiev e Mosca mentre Europa e Stati Uniti supportano apertamente la tesi ucraina. Il Parlamento di Kiev ha accetto la richiesta di Poroshenko e la legge marziale è stata imposta in alcune zone del paese, a soltanto pochi mesi dalle elezioni presidenziali. Lunedì le ...

Ucraina-Russia - alta tensione/ Ultime notizie - Mosca accerchiata : Usa e UE puntano il dito contro Putin - IlSussidiario.net : Russia-Ucraina, alta tensione. Ultime notizie, Kiev impone la legge marziale: si teme escalation militare. Ue valuta nuove sanzioni a Mosca

Scontro Russia-Ucraina nel Mar Nero - Ue valuta nuove sanzioni a Mosca - : L'Europa invita le parti alla "massima moderazione per un allentamento" della tensione, ma pensa anche alla possibilità di aggiungere persone o entità alla lista nera. Ancora scambi di accuse tra i ...

Russia-Ucraina - Kiev approva la legge marziale per 30 giorni : “Mosca minaccia l’invasione di Mariupol e Berdyansk” : Il Parlamento di Kiev ha dato il via libera alla legge marziale per 30 giorni a causa della nuova crisi con la Russia nel Mar Nero, dopo il sequestro di 3 navi ucraine da parte della Russia nello stretto di Kerch. Kiev lancia una pesante accusa a Mosca anche al Consiglio di sicurezza dell’Onu. “Secondo dati di intelligence disponibili, c’è una chiara minaccia di invasione di Mariupol e Berdyansk”, ha detto Volodymyr Yelchenko, ...