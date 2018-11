Morto Sandro Mayer popolare giudice di Ballando con le Stelle

Sandro Mayer Morto - Eleonora Daniele sconvolta : la notizia in diretta a Storie Italiane. Il ricordo di amici e colleghi su twitter : di Simone Pierini La morte di Sandro Mayer ha lasciato un vuoto tra colleghi e amici che hanno affidato a twitter il loro ricordo . sconvolta Eleonora Daniele in diretta a Storie Italiane appena è ...

È Morto il direttore di Di Più Sandro Mayer : Nella notte è morto Sandro Mayer all'età di 77 anni, presso l'ospedale Fatebenefratelli di Roma. Lascia la moglie Daniela e la figlia Isabella. Era nato nel 1940 a Piacenza, si era laureato in Scienze politiche, iniziando la sua carriera come traduttore, prima di dedicarsi anima e corpo per il giornalismo. E' stato prima direttore di Novella 2000, poi di Epoca e per ben 20 anni di Gente. Nel 2004 era poi passato alla Cairo Editore, col quale ...

È Morto il giornalista Sandro Mayer : Sandro MayerSandro MayerSandro MayerSandro MayerSandro MayerSandro MayerSandro MayerÈ morto Sandro Mayer. Volto notissimo del giornalismo italiano. Aveva 77 anni ed era direttore del settimanale Di Più, oltre che opinionista fisso del programma di Raiuno Ballando con le stelle con Milly Carlucci. Era nato a Piacenza il 21 dicembre 1940 e si era laureato in scienze politiche. La sua carriera è tutta nel giornalismo. È stato direttore di riviste ...

Morto il noto giornalista e opinionista Sandro Mayer : Morto stanotte a Roma il giornalista Sandro Mayer, direttore del settimanale “DiPiù” e opinionista a “Ballando con le stelle”. Mayer era nato a Piacenza nel 1940 e il prossimo 21 dicembre avrebbe compiuto 78 anni. Laureato in scienze politiche è stato direttore del settimanale “Gente” per vent’anni e dal 2004 dirigeva alcune testate di Cairo Editore. La notizia è stata resa nota da diversi siti fra i ...

