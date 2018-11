Morto Sandro Mayer -  il giornalista aveva 77 anni

Sandro Mayer Morto a 77 anni - addio al giornalista di DiPiù e Ballando con le Stelle : Il giornalista e scrittore Sandro Mayer è morto oggi all'età di 77 anni, a pochi giorni dal suo 78esimo compleanno. Direttore da molti anni del settimanale Di...

Cremona. Basket : malore durante la gara Morto Sandro Galli coach della Juvi : Un grave lutto ha colpito la pallacanestro lombarda. Sandro Galli si è sentito male e si è accasciato per terra

Cremona - discute con gli avversari e l'arbitro - poi si accascia : Morto l'allenatore di basket Sandro Galli : lutto nel mondo del basket cremonese per la morte di Sandro Galli, 67 anni, coach della Juvi Under 16 , colpito da arresto cardiaco e crollato a terra durante la partita tra Sansebasket e Juvi, nella ...

Soncino. Morto in un incidente Alessandro Mazzetti studente del caseario di Pandino : Un grave lutto ha colpito Soncino (Cremona). In un incidente stradale è Morto Alessandro Mazzetti, 16 anni, studente dell’istituto caseario

L'auto finisce nel fossato mentre vanno a scuola : Morto Alessandro - 16 anni. Feriti i due amici : Un ragazzino di 16 anni, Alessandro Mazzetti, di Villacampagna, è morto in un gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina a Melotta, in provincia di Cremona. L'auto, una Fiat...

Alessandro - Morto per salvare la madre È di Calcinate il giovane ucciso a Folgaria : La tragedia famigliare in provincia di Trento: un uomo ha ucciso il figlio della compagna e poi si è sparato. La vittima, Alessandro Pighetti, era originaria di Calcinate: ha tentato di disarmare il ...

Federico - Morto proteggendo la sorellina : papà - la tengo io Alessandro - travolto nella jeep per cercare un uomo disperso : il racconto del padre, Giuseppe Giordano; «Quando fango e acqua hanno allagato casa, mio figlio mi ha detto; “papà, la tengo io la sorellina”. Poi sono stato travolo e non li ho più visti»

Maltempo Sicilia : lutto cittadino a Salemi per i funerali di Alessandro Scavone - consigliere comunale Morto a Vicari : lutto cittadino a Salemi (Trapani) per i funerali di Alessandro Scavone, consigliere comunale morto a Vicari, nel Palermitano, travolto dalle acque di un fiume esondato. “Una tragedia spaventosa – dice il primo cittadino Domenico Venuti – Salemi perde un giovane conosciuto e stimato, che amava la vita e la sua città. Ci stringiamo attorno alla famiglia, colpita da questo grave lutto. Ai familiari il cordoglio mio, ...

Morto il fumettista Alessandro Caligaris : soffocato da un boccone di cibo mentre cenava con la fidanzata : soffocato da un boccone di cibo mentre era a cena con la fidanzata. Così è Mortol'artista e fumettista torinese Alessandro Caligaris, a soli 37 anni. Noto per i suoi enormi murales, è deceduto a Torino dopo alcuni giorni in coma: la sera di martedì scorso infatti l'uomo era a cena con la sua compagna quando un pezzo di carne gli ha ostruito le vie respiratorie. Grazie all'intervento di un medico, che era a cena in un ristorante vicino, Caligaris ...