Morto Del Barone | fu per sei volte presidente dei medici napoletani

Invia una lettera al padre Morto. La risposta della Royal Mail è perfetta : "Poche settimane fa mio figlio di 7 anni ha mandato questa lettera a suo padre, in paradiso. Oggi ha ricevuto questa bellissima risposta dal postino. Non trovo le parole per esprimere quanto si sia emozionato nello scoprire che il papà aveva ricevuto la lettera". Teri Copland, scozzese, è la mamma di Jase Hundman e ha raccontato la storia del figlio su Facebook. Quattro anni fa ha perso il marito e Jase, di 7 anni, ha deciso di ...

Filma in diretta Facebook l’agonia del 24enne Morto in incidente : condannato ai lavori sociali : Il 29enne aveva continuato a Filmare la morte del 24enne nonostante fosse stato richiamato più volte dagli agenti della polizia stradale. Identificato e denunciato per pubblicazione di immagini raccapriccianti, è stato condannato dal Giudice per le udienze preliminari ai lavori socialmente utili.Continua a leggere

GF Vip - Lory Del Santo parla dei figli : "Devin ha versato tutte le sue lacrime quando è Morto Loren" : Momento di forte commozione per Lory Del Santo che nelle scorse ore all'interno della Casa del Grande Fratello Vip è tornata a parlare dei figli. La showgirl, entrata nel reality a distanza di poche settimane dalla morte di Loren, che si è tolto la vita a soli 19 anni per un grave disturbo, ha dedicato un pensiero anche all'altro figlio Devin:prosegui la letturaGF Vip, Lory Del Santo parla dei figli: "Devin ha versato tutte le sue lacrime ...

Roma - un altro scooterista Morto Salgono a 146 le vittime della strada : Ennesimo incidente mortale nella Capitale con uno scooterista che ha perso la vita. È accaduto nella serata di mercoledì in via di Torrevecchia, all'incrocio con via Villanova dove un trentacinquenne, ...

Cristina Pensa - ex del pilota Senna : "Ayrton sapeva che sarebbe Morto giovane" : Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me su Rai 1 c'è stata Cristina Pensa, ex compagna di Ayrton Senna e poi ex moglie di Ruud Gullit. La donna ha raccontato alla conduttrice del presentimento che il celebre pilota di Formula 1 ebbe poco prima di scomparire prematuramente (Senna morì in seguito ad un tragico incidente nel Gran Premio di San Marino del 1994, ndr).Cristina Pensa, ex modella che è stata fidanzata col pilota per ...

Cordoglio a Sala : è Morto il 're della muletta' : Nel 1963 entrò nel mondo del commercio acquisendo la bottega di alimentari dalla famiglia Poletti. Nella sua bottega c'era la fila per comprare i Salami cotti, crudi, cacciatorini e la muletta. Con ...

Irlanda - clamorosa gaffe del Ballybrack La Fuente è Morto . Ma è vivo e vegeto : DUBLINO - 'Fernando Nuno La Fuente è morto, anzi no'. Una storia incredibile dall'Irlanda: il Ballybrack FC, club dilettantistico dublinese che milita nella Leinster Senior League, ha diffuso la ...

Perde controllo dell'auto e finisce in un canale - Morto 42enne pugliese : Teramo - Un uomo di 42 anni è morto questa mattina per le conseguenze di un incidente stradale accaduto sulla strada provinciale della Bonifica del Tronto, nel Comune di Controguerra (Teramo). Vicino alla strada che porta a Pagliare di Spinetoli, una Ford Focus condotta dal 42enne, originario della Puglia, residente a Monteprandone di Ascoli Piceno, non ha rallentato in prossimità della rotonda per cause che sono in corso di ...

È Morto Stephen Hillenburg - l’inventore del cartone animato SpongeBob - aveva 57 anni : È morto Stephen Hillenburg, l’inventore del cartone animato SpongeBob. aveva 57 anni e nel 2017 gli era stata diagnosticata la sclerorsi laterale amiotrofica: è morto per alcune complicazioni della malattia nella sua casa in California. La notizia è stata confermata

L'affondo del candidato dem : "Il Pd è Morto - mi candido per strapparlo alle pippe" : Gli ultimi sondaggi lo danno al 4,9% nella corsa alla segreteria del Partito Democratico . Ma Dario Corallo , trentenne romano ex ufficio stampa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali all'...

Avezzano - perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada : Morto 19enne : Un ragazzo di diciannove anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Antrosano, frazione di Avezzano (L'Aquila) a Magliano dei Marsi. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il giovane ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada.Continua a leggere

Maltempo Sardegna - perde il contro dell’auto per la strada baganta : Morto 30enne : I Carabinieri della Compagnia di Iglesias (Su) sono intervenuti intorno alle 19 nella zona industriale del centro iglesiente dove, lungo la Sp 86, si è verificato un sinistro mortale: nell’incidente ha perso la vita un giovane di 30 anni. La vittima, originaria di Domusnovas, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada: sul posto i militari della Stazione di Iglesias e dell’Aliquota radiomobile per gli accertamenti ...

Mantova - bimbo Morto nell'incendio della casa : convalidato l'arresto del padre : L'uomo resta ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Cremona: i funerali del piccolo Marco mercoledì, nel Duomo di casalmaggiore

Mantova - il padre del bambino Morto nell’incendio : “Non sono stato io” : Gianfranco Zani, l’uomo accusato di aver incendiato la casa di Sabbioneta nel Montovano, dove giovedì scorso ha perso la vita il figlio di 11 anni. Il 53enne ha dichiarato davanti al gip di Cremona: “Non sono entrato in casa e non ho appiccato il fuoco”. Una versione riferita dal suo avvocato Fabrizio Vappina al termine dell’interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo. Un’innocenza che l’uomo ha sostenuto ...