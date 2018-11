Morte Sandro Mayer | la reazione in diretta di Eleonora Daniele a Storie italiane

caffeinamagazine

: la morte di Sandro Mayer mi addolora veramente, con me sempre affettuoso. Abbiamo avuto ruoli in commedia diversi c… - fabiocaninoreal : la morte di Sandro Mayer mi addolora veramente, con me sempre affettuoso. Abbiamo avuto ruoli in commedia diversi c… - mmazzinghi : Sandro Mayer: malattia e causa della morte, cosa è successo? - LaStampa : Sandro Mayer e la sua morte -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Dramma insu Rai 1. La notizia dellaprematura del giornalista e opinionistaha sconvolto l’Italia e, ovviamente, tutto il mondo della televisione., nato a Piacenza nel 1940, è stato uno dei personaggi di spicco nel panorama del giornalismo rosa italiano. Ha diretto Dolly, Novella 2000, Epoca e Gente (per vent’anni), poi è sbarcato a Cairo Editore ed è diventato direttore di Dipiù e Dipiù TV. Manon si è dedicato solamente al giornalismo: ha lavorato per molto tempo anche in tv. Per esempio è stato opinionista e giudice in varie trasmissioni televisive quali Domenica In, Buona Domenica e Ballando con le stelle. Quando i vip del mondo dello spettacolo hanno scoperto ladi, è stato dolore generale. Tra i vip che lo hanno ricordato, per esempio, c’è Elisa Isoardi che, a La prova del cuoco ha detto: “Un grande ...