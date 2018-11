Morte Sandro Mayer | il commento di Carolyn Smith

caffeinamagazine

(Di venerdì 30 novembre 2018) Il lutto di venerdì 30 novembre ha sconvolto tutti. L’Italia intera è scioccata per ladiscomparso a 77 anni al Fatebenefratelli di Roma. Storico giornalista e direttore DiPiù e DiPiù Tv, noto al grande pubblico anche per gli anni passati a Balllando con le stelle come opinionista. Proprio il cast di Ballando, insieme a molti rappresentanti dello spettacolo, nei minuti successivi all’annuncio della scomparsa si sono riversati sul web per esprimere il loro cordoglio.è morto al Fatebenefratelli di Roma, a 77 anni. Non appena la notizia ha iniziato a circolare, tutti i vip e amici dihanno sentito l’esigenza di dedicargli un pensiero.“Addio,. Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tuttodi sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle “sorprese” per le quali ti ...