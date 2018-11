Morbillo | nel 2017 110mila morti Oms | «Casi aumentati del 30% | per scarsa vaccinazione»

Oms : casi Morbillo aumentati del 30%. 110mila morti nel 2017 : Roma, 30 nov., askanews, - I casi di morbillo sono aumentati nel 2017 e diversi Paesi hanno subito epidemie gravi e protratte della malattia. A causa delle lacune nella copertura vaccinale, i focolai ...

Morbillo - boom di casi nel mondo : 110mila morti nel 2017 : Nel mondo il Morbillo ha provocato 110mila morti nel 2017, e il numero dei casi è aumentato del 30% rispetto all'anno precedente. Lo afferma un rapporto pubblicato all'Oms , secondo cui dal 2000 oltre 21 ...

Salute - vaccini contro il Morbillo in Italia in aumento : +7% nel 2017 : In Italia la copertura vaccinale contro il morbillo è calata dal 91% nel 2010 all’85% nel 2016, ma nel 2017 ha guadagnato di nuovo 7 punti, attestandosi al 92%. E’ il dato del rapporto Ue-Ocse sui sistemi sanitari. Tra maggio 2017 e maggio 2018 in Europa si sono registrati oltre 13mila casi di morbillo, di cui la maggioranza (4.032) in Italia, Grecia (2.752), Francia (2.436) e Romania (2.127). Si tratta soprattutto di persone non ...

Ci sono stati otto casi di Morbillo nell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari : A Bari ci sono stati otto casi di morbillo nell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII”, e il rischio è che ce ne possano essere ancora altri. Secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, i casi di morbillo sarebbero stati innescati dalla tardiva applicazione dei

8 casi di Morbillo nell'ospedale di Bari. Infezione partita da figlia di genitori No Vax : Ci sarebbero otto casi di morbillo già accertati nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, un nono molto probabile e il rischio che possano essercene altri. E il contagio potrebbe essere stato innescato dal figlio di genitori 'no-vax'.La notizia è pubblicata su "La Gazzetta del Mezzogiorno". Il focolaio epidemico - si legge nell'articolo - sarebbe scoppiato - a quanto pare - anche per via della tardiva applicazione dei ...

Morbillo - altri due morti : salgono a 6 le vittime in Italia nel 2018 - : I numeri sono stati diffusi dall'Istituto superiore di sanità. Gli ultimi decessi sono quelli di due adulti in Sicilia, entrambi non vaccinati. In totale 2.248 i casi dall'inizio dell'anno. L'Iss: ...

Vaccini - Grillo : “Obbligo per Morbillo - no per esavalente. Liberalizzare cannabis? Favorevole ma non è nel contratto” : “Vaccini? Ci siamo opposti al decreto Lorenzin, perché il nostro obiettivo, sia come forza politica, sia come governo, è superarlo. Non siamo contro i Vaccini, ma siamo favorevoli”. Sono le parole pronunciate a L’Aria che Tira (La7) dal ministro della Salute, Giulia Grillo, che smentisce anche le voci, da lei definite “fake news”, secondo cui abbandonerebbe il suo dicastero a seguito della maternità. Sui Vaccini precisa: “Lo strumento ...