Montpellier | l' anti Psg | per vincere non servono follie

calciomercato

: @Mylene_Chardes @Saurel_P @montpellier_ @MLMontpellier @Montpellier3m Super cool ?? ! Le combo anti #GiletsJaunes #train + #velotaf ! - oNouguier : @Mylene_Chardes @Saurel_P @montpellier_ @MLMontpellier @Montpellier3m Super cool ?? ! Le combo anti #GiletsJaunes #train + #velotaf ! -

(Di venerdì 30 novembre 2018) Tutto ciò in una città, situata nel sud della Francia, con più di 260mila abit, dove il calcio non è lo sport più seguito ed idolatrato. La squadra con più titoli infatti non gioca con i piedi, ...