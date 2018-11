Monteforte | maggioranza senza numeri | salta il consiglio in prima convocazione

avellinotoday

: MONTEFORTE IRPINO. Si è dimessa la consigliera di maggioranza Carla Famiglietti - - bassairpinia : MONTEFORTE IRPINO. Si è dimessa la consigliera di maggioranza Carla Famiglietti - -

(Di venerdì 30 novembre 2018)ilcomunale a. I membri che sorreggono l'amministrazione di Costantino Giordano non riescono a garantire il numero legale per lo svolgimento in. Sono solo ...