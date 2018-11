Mls | Giovinco | Serie A | mi manchi Che bello ritrovare la Nazionale

Mls - niente playoff per Ibrahimovic e Giovinco. Rooney ci sarà : Per quanto la stagione regolare negli sport americani abbia un valore piuttosto simbolico e soprattutto strumentale rispetto ai playoff, l'ultima giornata di MLS ha regalato un finale a sorpresa tutt'altro che positivo per Zlatan ...

Mls : delusione per Giovinco e Ibrahimovic - bene Rooney : Ultimamente la MLS si è arricchita di diversi calciatori che hanno brillato a lungo nei campi di tutta Europa. Nonostante tutto, c’è chi non è riuscito a trascinare la propria squadra verso traguardi prestigiosi. È il caso di Sebastian Giovinco e Zlatan Ibrahimovic, che con le loro squadre non prenderanno parte alla fase dei playoff. L’ex attaccante della Juve ha segnato un gol nel 4-1 con cui i Toronto FC hanno superato gli ...

Mls - Ibra e Giovinco out : niente playoff! Passa invece lo United di Rooney : L'America riesce sempre a stupire. Ma stavolta davvero non ci si crede: Sebastian Giovinco e Zlatan Ibrahimovic non si sono qualificati ai playoff della Mls, maggior torneo calcistico d'oltreoceano. ...