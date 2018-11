Operai in nero nella ditta di Di Maio - Filippo Roma delle Iene : “Ho ricevuto Minacce di morte sui social” : “Se ti incontro per strada ti ammazzo”. Queste e molte altre minacce di morte sono arrivate sui social a Filippo Roma, autore dell’inchiesta andata in onda su Le Iene, sul padre del vicepremier Luigi di Maio, che ha rivelato delle presunte assunzioni in nero nell’azienda di famiglia. A raccontarlo la stessa “iena”, intervistata ai microfoni di un Un giorno da pecora. “Sui social i simpatizzanti del ...

Iene : Minacce di morte a Filippo Roma : ANSA, - Roma, 30 NOV - "Se ti incontro per strada ti ammazzo". Queste le minacce di morte ricevute da Filippo Roma, il giornalista delle Iene che si sta occupando del caso del papà di Luigi Di Maio. A ...

Iene : Minacce di morte a Filippo Roma : ANSA, - Roma, 30 NOV - "Se ti incontro per strada ti ammazzo". Queste le minacce di morte ricevute da Filippo Roma, il giornalista delle Iene che si sta occupando del caso del papà di Luigi Di Maio. A ...

Minacce di morte ad un'infermiera in cella : indagato un detenuto : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Pipì in classe e Minacce di morte. Così i bulli terrorizzavano la scuola : Firenze, 25 novembre 2018 - Avrebbero anche fatto Pipì in una classe, mentre qualcuno riprendeva la bravata con uno smartphone. Un altro dettaglio si aggiunge alla storia dei tre baby bulli ...

Roma : terrorizzavano commercianti con Minacce di morte - 2 arresti : Roma – A seguito di una complessa attivita’ investigativa, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due Romani di 33 e 34 anni, nullafacenti e con precedenti penali, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma, per i reati di estorsione e rapina aggravata in concorso, commessi nel quartiere di Torre Angela dall’inizio ...

Minacce di morte a sindaco Orgosolo : ANSA, - NUORO, 16 NOV - Minacce di morte al sindaco di Orgosolo Dionigi Deledda e all'assessore allo Sport Antonio Pasquale Devaddis. Ancora una volta a fare da sfondo ai messaggi intimidatori sono le pareti della chiesa di San Marco, lungo la strada che da Orgosolo porta a Montes: da più di 20 anni ...

Louis Alberto Orellana - tra i primi epurati dal M5s : "Ho subito insulti in rete e Minacce di morte" : Era passato solo un anno dalle elezioni quando Louis Alberto Orellana, ex senatore, fu cacciato in malo modo dal Movimento 5 stelle. La sua colpa? Aver dissentito a una frase di Beppe Grillo. Passò al Gruppo misto, ma per lui iniziò un calvario. A distanza di quattro anni si prospettano altre espulsioni: a essere epurati dal Movimento, questa volta, potrebbero essere i senatori dissidenti, che hanno scelto di non seguire in ...

Minacce di morte alla ex moglie : 65enne condannato : Minacce di morte, maltrattamenti, aggressioni verbali continue. E poi il terrore all'idea di ritrovarselo davanti, in qualsiasi momento, soprattutto durante il lavoro, svolto a contatto con il ...

Grande Fratello Vip - insulti e Minacce di morte per difendere Francesco Monte : una vergogna senza pari : Costretta a chiudere il suo profilo Instagram per aver detto la sua opinione. È quello che è accaduto alla figlia di Bobby Solo , Veronica Satti . La ragazza, durante la puntata del 9 novembre di ...

Strycova - Minacce di morte dopo le critiche a Serena Williams : Sul web hanno un nomignolo piuttosto ingombrante. Leoni da tastiera, si chiamano. Nel mondo dello sport, e in particolar in quello del tennis 3.0, è facile trovarli nei direct di instagram o semplicemente su twitter. E nella stragrande maggioranza dei casi sono gli scommettitori ad avere la parola.

Formula 1 - Timo Glock - il mondiale 2008 e le Minacce di morte : Una gara spartiacque sia per il pilota tedesco che per il giovane campione del mondo inglese: dopo aver perso all'ulTimo con Raikkonen il titolo 2007, sarebbe stata una batosta difficile da ...

Minacce di morte alla sindaca Appendino in una lettera anonima : “Hai ucciso Torino” : La sindaca di Torino Chiara Appendino ha ricevuto una lettera di Minacce di morte. «Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge nella lettera consegnata a casa sua stamattina, sabato 3 novembre - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata». ...

Chiara Appendino ha ricevuto una lettera con Minacce di morte : lettera con minacce per la sindaca di Torino, Chiara Appendino. 'Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge nella lettera anonima - Adesso devi morire. Sappiamo ...