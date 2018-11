Milano | travolge una ragazza e fugge | pirata della strada bloccato da un passante

Emporio Armani - la sfilata-evento (s)travolge Milano : Che la sfilata per la primavera/estate 2019 di Emporio Armani sarebbe stata memorabile, si era già capito. Gli indizi erano parecchi: per la prima volta una passerella in un aereoporto, oltre 2mila invitati, un contest per far partecipare anche i fan del marchio, uno show post evento di livello internazionale e tenuto top secret fino all’ultimo, le proposte sia al maschile che al femminile per la prima volta in pedana insieme. Insomma ...