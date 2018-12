Milan | Reina | “Devo accettare di fare il secondo per far crescere Gigio”

Serie A Milan - Reina : «Juve? Può vincere lo scudetto ad aprile» : MilanO - " Spero di arrivare nei primi quattro posti e vincere qualche coppetta se si può ". Queste le parole del portiere del Milan , Pepe Reina , in un'intervista ai microfoni di Sky Sport. " Lo scudetto? Mi spiace dirlo ma ha solo una favorita, la Juventus - ha ammesso - l'antiJuve sarà la stessa Juve. Se sta bene può vincere il campionato ad aprile ". Sui suoi primi mesi in ...

Milan - Reina : 'Higuain tra i più forti al mondo - cancellerà ogni dubbio. Qui per far crescere Donnarumma - Gattuso...' : ... con quella fame che vedo ogni giorno, non ci sarà spazio per nessun dubbio per la gente che parla male di lui: non è solo tra i più forti in Italia ma al mondo, ora tocca a lui dimostrarlo in campo ...

Milan - Reina : 'Per lo scudetto c'è solo la Juve. Higuain è uno dei migliori al mondo' : Dimostra una fame incredibile ogni giorno e credo sia uno degli attaccanti più forti del mondo". Così invece sul connazionale Suso: "È un giocatore fortissimo, lo conosco dai tempi di Liverpool ...

Milan - Reina e il dualismo con Donnarumma : “sarà tra i top al mondo. Il mio futuro? Farò l’allenatore” : Il portiere del Milan ha parlato del dualismo con Donnarumma, svelando in futuro di voler diventare un allenatore di successo Un ruolo da secondo ricoperto con la professionalità che lo ha sempre contraddistinto, provando a ritagliarsi il proprio spazio in Europa League. LaPresse/Spada Pepe Reina vive il dualismo con Donnarumma in maniera molto serena, aiutando il proprio compagno nella sua continua crescita. Intervenuto ai microfoni di ...

VIDEO / Betis-Milan - 1-1 - : highlights e gol. L'analisi di Reina - Europa League - - IlSussidiario.net : VIDEO Betis Milan , risultato finale -, : gli highlights e i gol della partita di Europa League, importantissima per i rossoneri sconfitti a San Siro.

Reina : 'Europa League al Milan e Champions al Napoli' : 'Il calcio cambia in due settimane - ha detto ai microfoni di Sky Sport l'ex partenopeo, ora in rossonero - la fatica a Milanello paga. Quella di Siviglia partita importantissima per il futuro in ...

Betis Siviglia Milan - Gennaro Gattuso e Pepe Reina in conferenza stampa LIVE : LIVE 19:12 7 nov Sulla situazione infortuni Higuain sta lavorando a parte, Calabria sta iniziando ad allenarsi in gruppo, Bonaventura ha ancora dolore, Biglia e Calhanoglu non li avremo ancora per ...

Milan - aveva ragione Reina : il cammino non è così negativo come può sembrare : Le due sconfitte consecutive del Milan contro Inter e Betis hanno determinato l’assunzione di una dose, probabilmente fin troppo eccessiva, di pessimismo dalle parti di Milanello. Infatti, nonostante tutto, i rossoneri sono ancora pienamente in corsa per gli obiettivi stagionali: in campionato i tre punti di ieri, conquistati al termine di una combattutissima gara contro la Sampdoria, hanno rimesso la squadra di Gattuso sulla ...

Milan - Reina : 'Fiducia a Gattuso - ora più di prima. Non è tutto buio - bisogna stare calmi' : Pepe Reina ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Milan-Betis: 'Il gol subito? Questo è il nostro mestiere, a volte si sbaglia. bisogna rialzarsi e imparare dagli errori. Il Betis palleggia molto bene, a volte ti viene ...

“Perchè Reina non gioca al Milan?” - Lello Arena a Tiki Taka risponde così : E’ in corso una puntata scoppiettante di Tiki Taka, trasmissione sportiva sempre molto seguita. Il web si è scatenato per il look bianconero di Wanda Nara, poi la temperatura si è alzata sull’argomento Reina, ecco la battuta di Lello Arena, noto comico napoletano: “Lavorare con Troisi era come avere un Maradona in squadra. Era irripetibile lavorare con lui, alcune cose si potevano fare solo con uno come lui. Salvini si ...

Milan - Reina : 'Strano per me non essere in campo... Ritorno Ibra? Solo ipotesi' - : Il portiere del Milan , Pepe Reina , ha parlato attraverso Sky Sport dopo la vittoria in Europa League contro l'Olympiacos . Sulla gara: 'In Europa tutto è complicato, l'Olympiacos è abituato a questo tipo di serate, nel primo tempo abbiamo subito una palla gol. ...

Milan - Reina : 'Per me strano non giocare - ma accetto il ruolo e aiuto Gigio. Ibrahimovic? E' un'ipotesi' : Pepe Reina , portiere del Milan , parla a Sky Sport dopo il successo sull'Olympiacos: 'In Europa tutto è complicato, l'Olympiacos è abituato a queste serate e nel primo tempo abbiamo subito una sola palla gol. Nella ripresa abbiamo continuato ad ...