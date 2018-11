Milan | Halilovic vuole restare

Halilovic-Milan - a gennaio sarà addio : il croato potrebbe tornare in Spagna : Quella tra Alen Halilovic e il Milan è una storia d’amore che non è ancora sbocciata e che, probabilmente, non sboccerà mai. Secondo Sportmediaset, l’esterno croato a gennaio dovrebbe lasciare il club rossonero dopo soli sei mesi. Calciomercato Milan, Halilovic non convince: via a gennaio Arrivato a parametro zero con la vecchia dirigenza, con l’ex ds Mirabelli che lo ha fortemente voluto, Halilovic non sta trovando spazio ...