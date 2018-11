Milan e Roma | Denis Suarez possibile obiettivo di mercato

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Juventus-Sassuolo - il Milan va a Roma - derby Florentia-Fiorentina nel nono turno : E’ tempo di nono turno, è tempo di Serie A di Calcio femminile. Domani si torna sul rettangolo verde del “Pallone in rosa” e i match di un certo livello non mancheranno, guardando con attenzione ai piani alti. Il menù prevede il confronto, a Vinovo (ore 14.30), tra Juventus-Sassuolo. Considerarlo il big match della giornata non è certo un’eresia visto che si confrontano la seconda e la quarta del campionato. La formazione ...

Serie A femminile - 9giornata : su Sky Sport Roma-Milan e il derby di Firenze : Chiuderà la nona giornata su Sky Sport il posticipo delle 12:30 con il derby di Firenze . La neo promossa Florentia , protagonista di un ottimo avvio di stagione e già capace di fermare sul pareggio ...

La Roma sfida il Milan sul mercato : van de Beek e Rodrigo Caio nel mirino : DOPPIA sfida - Nella lista del dirigente giallorosso, secondo il Corriere dello Sport , sono finiti due obiettivi dichiarati del club rossonero. Per la difesa piace il centrale brasiliano del San ...

Kenya : Comune Milano - all'ingresso il totem 'Silvia Romano libera' : Milano, 29 nov. (AdnKronos) - "Silvia Romano libera". È l'auspicio del Consiglio comunale di Milano che, per decisione dell'Ufficio di Presidenza, ha disposto l'esposizione all'ingresso di Palazzo Marino di un totem dedicato alla giovane milanese rapita in Kenya. "Un messaggio di vicinanza e di soli

Nuovi concerti di Marco Mengoni a Roma e Milano con tripla data all’Arena di Verona : Marco Mengoni a Roma e Milano sarà in concerto al Palalottomatica e al Mediolanum Forum di Assago. Tre sono gli appuntamenti italiani che si aggiungono oggi alla tournée di concerti già annunciata. Marco Mengoni, alla vigilia dell'uscita di Atlantico, raddoppia il Palalottomatica di Roma e triplica l'Arena di Verona e il Mediolanum Forum di Assago (Milano). Per far fronte alla grande richiesta di biglietti, ai concerti già in programma per il ...

Milano : "Silvia Romano libera" - a Palazzo Marino il totem per la ragazza rapita in Kenya : La foto da oggi all'ingresso del Comune: "Un messaggio di vicinanza e solidarietà, Milano è con lei"

Un weekend all’insegna del caffè : l’aroma del “Milan Coffee Festival” inebria la città : Da venerdì a domenica allo Spazio Pelota di via Palermo, a Milano, si terrà la prima edizione dell’evento internazionale che celebra il caffè in tutte le sue declinazioni Milano, 28 novembre 2018 – Degustazioni gratuite, workshop interattivi, performance di baristi, torrefattori e mixologist alle prese con una rivisitazione del classico aperitivo milanese. Il tutto all’insegna di un comune denominatore: il caffè artigianale nelle sue ...

“Settimana Italia-Cina della Scienza - della Tecnologia e dell’Innovazione” : Milano - Roma - Cagliari e Napoli ospiteranno la 9ª edizione : Dall’aerospazio alla fisica, dalla biomedicina all’energia sostenibile, dai nuovi materiali fino alle tecnologie per i beni culturali: i sistemi innovativi italiani e cinesi si danno appuntamento in occasione Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione in programma dal 4 al 6 dicembre a Milano, Roma, Cagliari e Napoli. Un tour all’insegna di una capillare azione di networking e matchmaking che condurrà strartup, ...

Måneskin - i concerti sold out in pochi giorni : arrivano tre nuove date a Roma - Bologna e Milano : nuove date per il tour primaverile dei Måneskin, la band rivelazione dell'anno che ha registrato il sold out di tutti i concerti con 'Il Ballo della Vita Tour ' , in partenza a marzo 2019. A ...

Milano - "Silvia Romano libera" : a Palazzo Marino un totem per la cooperante rapita : La proposta di Milano Progressista sottoscritta da tutti i gruppi del Consiglio: la scritta all'ingresso del Comune

"Liberateci dalla stampa". Calabresi - DaMilano ed Ezio Mauro a Roma contro gli attacchi ai giornalisti : "Nel mondo cresce l'insofferenza dei governi verso il giornalismo" e "per capire come stanno cercando di sfuggire alle domande e mettere nell'angolo chi le fa", Repubblica - rende noto il Gruppo Gedi - organizza l'incontro "Liberateci dalla stampa, la tentazione del nuovo potere globale": una domenica mattina con giornalisti, scrittori, ospiti internazionali e personalità della cultura per parlare di libertà di stampa delle ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : il Milan torna al successo - quarta vittoria consecutiva della Roma : In attesa del posticipo domenicale tra Fiorentina e Juventus, è andata in scena buona parte dell’ottava giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Il Milan, reduce dal pareggio contro la Florentia di sette giorni fa, è tornato al successo 3-1 contro l’Orobica. Le ragazze allenate da Carolina Morace si sono imposte tra le mura amiche grazie ad una doppietta di Manuela Giugliano (al 26′ e al 74′) ed ...

Annullato il tour di Michele Bravi a causa di un incidente mortale : info sul rimborso dei biglietti per le date di Milano e Roma : Oggi è giunta la notizia che è stato Annullato il tour di Michele Bravi. Le date di Piano B già sold out da diverse settimane, non avranno luogo a casa di un incidente stradale che ha coinvolto l'artista. "Giovedì sera, Michele è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui purtroppo la conducente dell’altro veicolo interessato, non è sopravvissuta. Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del ...

