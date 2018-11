Migranti : Colle - Italia chiede impegno Ue : ANSA, - VERONA, 30 NOV - "L'Italia è stata lasciata sovente sola" sul fronte dell'immigrazione, "ha chiesto e chiede con governi di diverso orientamento che l'unione europea assuma in maniera concreta ...

Colle - da leader Ue coraggio su Migranti : ANSA, - ROMA, 13 NOV - Ci auguriamo che i Membri dell'Unione Europea - tutti - riescano a identificare e perseguire politiche sempre più comuni, volte a governare con coraggio un fenomeno non certo ...

Berlino ci riempie di Migranti Rimpatri collettivi? Verso Italia : Mentre la Francia ci "invade" per scaricarci i migranti al confine, la Germania rimanda in Italia quelli che aveva accolto. Sono infatti triplicate in un anno le espulsioni ordinate da Berlino Verso altri Paesi dell'Unione europea. E la maggioranza dei migranti cacciati viene inviata proprio Verso l'Italia. Basta guardare i dati del ministero dell'Interno tedesco e riportati dall'agenzia Dpa: quest'anno il governo della Merkel ha deciso 17 ...

Colle : fenomeno Migranti compete a Ue : 13.34 "Romania e Italia sono Paesi di primo arrivo per i migranti e i nostri due Paesi sono consapevoli che il fenomeno sia da affrontare in Europa in maniera comune dai Paesi dell'Unione,nell'Unione in quanto tale". Così il presidente Mattarella che ha incontrato il presidente della Romania, Kalus Werner Iohannis.

Decreto Migranti - il Colle blocca l'automatismo denuncia-espulsione : LE STRADE Le formule per correggere il testo sono anche loro tema di grande attenzione politica. La strada più semplice, che più piace al Quirinale perché eviterebbe tensioni esplicite, prevede che ...

Migranti - arriva la stretta di Salvini : i dubbi di Colle e M5S sul decreto : Un unico decreto, sicurezza e immigrazione, e un incerto destino finale. Il via libera al primo atto legislativo del ministro dell'Interno Matteo Salvini, ci sarà oggi in consiglio dei...