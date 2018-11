Migranti | Fico contro la Lega | ' Dovremmo aderire al Global Compact' - Poi prende le

Migranti - dieci arresti tra Lombardia ed Emilia Romagna : ‘Traffico di esseri umani’ : I suoi membri facevano entrare illegalmente Migranti in Italia e li aiutavano a passare in Francia. E’ stata smantellata dopo una lunga indagine iniziata dalla Procura di Lodi un’organizzazione criminale che si dedicava al trasporto di Migranti irregolari provenienti in particolare dal Nord Africa e dall’Asia Centrale, in ingresso e in uscita dall’Italia verso altri Paesi dell’Unione. Cento militari della Guardia di finanza di Lodi, dall’alba, ...

Migranti - barca in difficoltà al largo del Marocco : 'Molti morti' - : Tra le 70 persone a bordo diverse sono decedute. Lo avrebbe riferito chi si trova sull'imbarcazione all'organizzazione Alarm Phone, che dà supporto telefonico a chi tenta la traversata del ...

I libici salvano 100 Migranti in difficoltà nel mediterraneo. Polemiche con le Ong : Sono stati soccorsi da un rimorchiatore i migranti a bordo di un gommone che ieri aveva lanciato un allarme. Secondo le segnalazioni raccolte dalle Ong, imbarcava acqua e alcune persone erano già ...

Migranti - un altra barca con 70 a bordo in difficoltà. 'Molti sono già morti' : Una segnalazione dietro l'altra. Dopo il gommone con 120 Migranti a bordo soccorso da un rimorchiatore, Alarm phone segnala un'altra barca in difficoltà con una settantina di persone a bordo, alcune ...

Migranti - nave Aquarius sequestrata per traffico illecito di rifiuti infetti : La nave Aquarius sequestrata per indagini sulla gestione dei rifiuti a bordo. Scarti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come se ...

Migranti in difficoltà nei boschi : scattano i soccorsi : Nel tardo pomeriggio di domenica 11 novembre è scattato l'allarme nel comprensorio sciistico di Cesana Torinese. I vigili del fuoco e gli operatori del soccorso alpino sono ancora alla ricerca di un ...

Migranti - seconda missione della Mare Jonio. 'Testimoni - ma pronti a soccorrere chi è in difficoltà' : PALERMO - La Mare Jonio torna in Mare. Dopo alcuni giorni di sosta tecnica nel porto di Palermo, il rimorchiatore italiano del progetto 'Mediterranea Saving Humans' è salpato questa mattina intorno ...

Migranti - seconda missione della Mare Jonio. "Testimoni - ma pronti a soccorrere chi è in difficoltà" : La navigazione tra Italia, Libia e Malta. Partecipa anche il comandante Riccardo Gatti della ong spagnola Proactiva Open Arms e un team della tedesca Sea-Watch

Il Papa al presidente della Colombia : "Unisca il Paese". Colloquio su narcotraffico e Migranti : Non è mancato inoltre, prosegue il comunicato vaticano, 'un fruttuoso scambio di vedute sulla situazione politica e sociale della Regione, con speciale attenzione alle migrazioni'. Duque - che ha ...

Migranti - inbarcazione in difficoltà : 03.54 Alla nave Mare Ionio, che ha contattato la centrale operativa della Guardia costiera italiana dopo aver ricevuto un messaggio di allerta da Malta per una imbarcazione ferma a 18 miglia da Lampedusa con diversi Migranti a bordo, è stata data indicazione di fare riferimento per le operazioni di soccorso a La Valletta, "essendo Malta l'autorità coordinatrice responsabile delle operazioni di ricerca e soccorso" nell'area. Lo fa sapere la ...

Migranti - perché Roma non può evitare gli arrivi con i voli di linea degli stranieri fuggiti in Germania Richieste d’asilo nel 2018 : il grafico : Salvini e la polemica con Berlino. Quell’aereo fermato mette a rischio la trattativa sui rimpatri a Tunisi

Le associazioni dei Migranti da Fico - è un 'coro' contro Salvini : 'Non dimentichiamo aggiunge Diako che l'America, la Germania e altri Paesi hanno accolto tanti italiani e oggi l'Italia si è fatta strada nel mondo'. Infine, sul caso di Domenico Lucano, il sindaco ...