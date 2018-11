Migranti | donne carovana | sciopero fame per accelerare asilo

Trump : per donne sicurezza - non Migranti : ANSA, - WASHINGTON, 2 NOV - "Le donne non vogliono i migranti della carovana in America, le donne vogliono sicurezza, vogliono stare sicure": lo ha detto Donald Trump in uno dei suoi appelli che ...

Migranti : barca in balia delle onde nel Crotonese - 75 persone a bordo tra cui donne e minori : Gli uomini della Guardia costiera sono impegnati in Calabria nelle difficilissime operazioni di soccorso di una barca a vela con circa 75 Migranti. A bordo dell'imbarcazione che non si riesce ad avvicinare ci sarebbero sedici donne e anche sette minori. Solo due persone, che potrebbero essere gli scafisti, sono riuscite a mettersi in salvo.Continua a leggere

Grecia-Turchia - Migranti : 3 donne morte : 19.32 Tre migranti sono morti in Grecia nella zona del fiume Evros, che segna la frontiera di terra con la Turchia. Le vittime sono tre donne. I loro corpi sono stati trovati dalla polizia greca. Sarà il medico legale a verificare le cause del decesso. Le autorità indagano sull'eventualità di un atto criminale. Il numero di migranti che hanno attraversato questa frontiera terrestre nel 2018 è considerevolmente aumentato rispetto al 2017:nel ...

Migranti - Salvini : “Stiamo lavorando all’apertura di corridoi umanitari dall’Africa per donne e bambini” : corridoi umanitari già da ottobre per donne e bambini africani. Con questo annuncio, Matteo Salvini spiazza la stampa presente al G6 dei ministri dell’Interno a Lione. Una volontà, quella comunicata dal vicepremier leghista, che si discosta dalla retorica dei porti chiusi portata avanti in campagna elettorale, prima, e dopo la formazione del governo. “Siamo così cattivi che sto lavorando per riaprire dei corridoi umanitari che ...