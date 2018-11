Microsoft lavora su delle nuove icone per Office e forse anche per Windows 10 Video

Office 365 : Microsoft lavora ad un nuovo tool di migrazione da G Suite : La migrazione da G Suite a Office 365 non è ad oggi molto efficace, veloce, intuitiva e soprattutto completa poichè alcuni elementi non sono supportati. Per risolvere definitivamente questo problema, grazie ai feedback ricevuti, Microsoft ha pensato bene di sviluppare un nuovo strumento che consentirà un trasferimento delle informazioni più facile supportando le intere mailbox, il calendario e i contatti, probabilmente attraverso ...

Microsoft starebbe lavorando a dei nuovi controller per dispositivi mobile : Qualche settimana fa Microsoft ha svelato i dettagli del suo servizio di streaming, xCloud, che ha l'ambizione di portare la libreria di videogiochi di Xbox One su dispositivi mobile come smartphone e tablet.Tra le perplessità degli utenti una in particolare si concentrava sulla scomodità dei controlli su schermi così piccoli, un problema che stando a quanto riporta GearNuke potrebbe essere facilmente risolto con una nuova interfaccia ...