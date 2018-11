Mercedes Classe B | tutto il comfort in chiave futuro

Nuova Mercedes Classe B : la compatta di famiglia diventa sportiva [FOTO] : La rinnovata Mercedes Classe B si presenta come una pratica Sports Tourer ideale anche per i viaggi lunghi La Nuova Mercedes-Benz Classe B accentua il lato sportivo del binomio Sports Tourer: più dinamica del modello precedente nel design, è anche più agile, più confortevole e spaziosa. Il motore da due litri OM 654q, da 110 e 140 kW, in versione modificata per l’installazione trasversale, debutta all’insegna del rispetto per ...

Mercedes-Benz Classe B - Al volante della 220 d Sport : Senza dare troppo nellocchio, la Mercedes Classe B è stata venduta in un milione e mezzo di esemplari, di cui 138.000 circolano in Italia: buona parte della clientela è femminile, spesso proveniente dalla Classe A delle prime due generazioni, le originali monovolume compatte. Al momento dimpostare la terza serie della B, che è poi stata presentata al Salone di Parigi del 2018 ed è oggetto di queste impressioni, i tecnici della Mercedes hanno ...

Nuova Mercedes Classe B - la rivoluzione per le famiglie : Stile sportivo e salto tecnologico. L’auto per tutta la famiglia somiglia alla Classe A. Prezzi superiori a 30.000 euro

Nuova Mercedes-Benz Classe B – Design più dinamico e lato sportivo accentuato : impossibile resisterle [GALLERY] : La Nuova Mercedes-Benz Classe B accentua il lato sportivo del binomio Sports Tourer: più dinamica del modello precedente nel Design, è anche più agile, più confortevole e spaziosa «Funzionale come sempre, ma più elegante che mai», così Britta Seeger, membro del Consiglio Direttivo di Daimler AG e responsabile della Divisione Vendite di Mercedes-Benz Cars, definisce la Nuova Classe B. «All’interno della nostra gamma di compatte è ...

Mercedes Classe X 350D 4Matic - in fuoristrada senza pensieri : Oltre alla nuova Sport Bar, abbinabile a un Rollcover nero o color argento, sono disponibili Styling Bar, Hardcover, Hardtop, box di stivaggio, rivestimento del bordo di carico, binari di fissaggio ...

Mercedes-Benz - La Classe S Cooperative "parla" coi pedoni : Tra le varie complicazioni che potrebbero ostacolare la diffusione della guida autonoma c'è anche la comunicazione tra le automobili e i pedoni. Far capire le intenzioni dell'auto ai passanti non sarà infatti semplice: per ovviare a questo problema la Mercedes-Benz ha sviluppato la Classe S Cooperative Concept, un prototipo dotato di un sistema di luci a 360 che segnala a pedoni e automobilisti le manovre che la vettura a guida autonoma sta per ...

Mercedes Classe X 350d 4MATIC - la prova de Il Fatto.it – Lusso - cavalli e… pick up – FOTO : Avendo provato la Classe X nella nuova motorizzazione 350 d 4MATIC su un percorso di addestramento usato un tempo dagli artiglieri dell’Esercito Italiano, verrebbe fin troppo facile dire che Mercedes-Benz abbia tirato fuori “l’artiglieria pesante”. Però del resto è così: ora bisogna solo stabilire se si tratta di un pick up, di un suv o di entrambi. Osservandola da fuori, massiccia e con il cassone che può trasportare ...

Mercedes-Benz Classe E - I prototipi del restyling di berlina e coupé : La prima è stata la wagon, ma ora anche i prototipi delle versioni berlina e coupé della Classe E restyling escono allo scoperto. La Mercedes-Benz è impegnata nei collaudi e il debutto potrebbe avvenire già nel corso del 2019.Nel frontale cambia tutto. I prototipi adottano il frontale già visto sulla station e ancora nascosto da protezioni aggiuntive. evidente l'intenzione di introdurre anche sulla Classe E il look più deciso e sportivo ...

Mercedes-Benz Classe E All-Terrain : Sottolineando le doti naturali della Stella più versatile della grande famiglia di Classe E, il centro di sviluppo di Sindelfingen ha realizzato la sorprendente E All-Terrain 4×42, presentata ieri in anteprima italiana a Milano all’hotel Mandarin Oriental e prodotta in un unico esemplare per definire una nuova dimensione dell’off-road. La All-Terrain 4×42 è frutto dell’ingegno […] L'articolo Mercedes-Benz Classe E ...

Mercedes Classe E All-Terrain 4×4 al quadrato : l’inarrestabile one-off conquista l’Italia [FOTO] : La sorprendente E All-Terrain 4×42 è stata prodotta in un unico esemplare per definire una nuova dimensione dell’off-road In un esclusivo evento svoltosi all’Hotel Mandarin Hotel di Milano è stata presentata in anteprima italiana la nuova e stupefacente Mercedes Classe E All-Terrain 4×42, frutto dell’ingegno di Jürgen Eberle. Da entusiasta off-road, il progettista ha osservato gli assi a portale della G 500 4×42 e si è chiesto se ...

Mercedes-Benz Classe C - Primo avvistamento della nuova generazione : Secondo le informazioni in nostro possesso, queste potrebbero essere le prime foto spia della nuova generazione della Mercedes-Benz Classe C. della quinta generazione della vettura si conoscono ancora poche informazioni, ma è logico immaginare un suo debutto non prima del 2020 visto che la Classe C attuale è stata appena sottoposta a un restyling.Design evoluto ma non rivoluzionato. Pur mancando ancora molto tempo al lancio, il prototipo di ...

Mercedes-Benz - Le immagini del restyling della Classe E Station Wagon : Il restyling della Mercedes-Benz Classe E potrebbe introdurre importanti novità a livello stilistico nel corso del 2019. A confermarlo sono le foto spia di una variante Station Wagon, messa per l'occasione a confronto con il modello attuale.Frontale nuovo per stare al passo con le cugine. Gli interventi classici di un restyling sono quelli relativi a paraurti, gruppi ottici e finiture. La Classe E ovviamente segue questa strada, ma se al ...

Nuova Mercedes Classe C - evoluzione della specie : Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Nuova Mercedes Classe C Squadra che vince non si cambia, recita l’adagio. E infatti, quando si parla della Nuova Mercedes Classe C, campione di vendite del costruttore tedesco con i suoi modelli berlina, station wagon, coupé e cabriolet, più che di cambiamento si deve parlare di ...

Mercedes a Padova : dalla HyPer A-Class alla Classe A : Ad Auto e Moto d’Epoca, il presente e il futuro di Mercedes-Benz continuano a parlare coerentemente con il passato, affidando ad affascinanti concept car il compito di anticipare soluzioni adottate diversi anni dopo dalla produzione di serie. In occasione del Salone di Padova, con la HyPer A-Class, alla fine degli anni 90, Mercedes-Benz offre una […] L'articolo Mercedes a Padova: dalla HyPer A-Class alla Classe A sembra essere il ...