Mediaset | Premium cede a Sky 100% di R2

Studio Universal non più disponibile su Mediaset Premium dal 1 Gennaio 2019 : A seguito della scadenza degli accordi contrattuali, Mediaset Premium comunica, come previsto dalle vigenti Condizioni Generali del Contratto Art. 14.1, che dal 1° Gennaio 2019 il canale Studio Universal non sarà più disponibile.Studio Universal è il canale creato nel 1998 dalla Universal Studios, il colosso americano del grande schermo parte del gruppo NBCUniversal, distribuito all’interno...

Arriva in Italia Krypton - da stasera su Mediaset Premium : Debutta stasera anche in Italia, su Mediaset Premium, Krypton, la serie tv statunitense ambientata sul pianeta natale di Kal-El prima di Arrivare sulla Terra e diventare Superman, l'eroe che tutti conosciamo da generazioni. Le vicende si svolgono 200 anni prima della nascita dell'Uomo d'Acciaio e il protagonista è Seg-El, il suo futuro nonno. Il giovane lotta per proteggere i suoi cari e per riabilitare il nome della sua famiglia, umiliata ed ...

Mediaset vende la piattaforma di Premium a Sky : L’emittente italiana Mediaset ha esercitato l’opzione per vendere R2, la piattaforma tecnologica e infrastrutturale per la sua pay-TV Premium, a Sky Italia. Secondo il quotidiano Il Sole 24 Ore, R2 è costituito da circa 130 contratti di leggi di più...

Pay tv - Sky compra il 'cuore' di Premium da Mediaset : A dicembre sarà chiusa l'operazione di acquisto da parte di Sky della piattaforma R2 di Mediaset Premium. Coinvolto un centinaio di lavoratori

Pay tv - Sky compra il “cuore” di Premium da Mediaset : Sky si espande nel settore della pay tv. È stata ufficializzata la volontà di acquisizione della piattaforma Premium di Mediaset da parte del colosso delle comunicazioni di Rupert Murdoch. Mediaset cede così R2, la società di Premium che fornisce servizi tecnologici e distributivi sulla piattaforma digitale terrestre, inclusi smart card, decoder e sistemi di criptaggio. La vendita quindi non riguarda il marchio Premium in sé, ma il perimetro ...

Mediaset spinge la raccolta. E chiude la partita Premium : Il titolo Mediaset ieri si è mosso in controtendenza in Piazza Affari (+2,38%), dopo che il gruppo guidato dall'ad Pier Silvio Berlusconi e presieduto da Fedele Confalonieri ha preannunciato un anno positivo sul fronte della raccolta pubblicitaria, con una raccolta in crescita del 2,5% nei primi nove mesi.Non solo, il Biscione è pronto ad esercitare l'opzione "put" per vendere R2, la piattaforma tecnico-amministrativa di Premium con 130 addetti, ...

Premium da Mediaset andrà a Sky - salvo approvazione dell'Antitrust : ... il terzo fornitore di servizi telefonici domestici e una delle principali industrie mediatiche del mondo avendo acquistato nel gennaio del 2011 la maggioranza del gruppo multimediale internazionale ...

Mediaset verso dividendo - presto vendita piattaforma tecnologica Premium a Sky : Ritorno al dividendo, dopo tre anni senza remunerazione agli azionisti. Con questo obiettivo quasi certamente raggiunto si muove Mediaset e tutto serve, a partire dal taglio costi con la cessione a Sky che il mercato ritiene prossima della piattaforma tecnologica e amministrativa di Mediaset Premium. Poi si decideranno le strategie definitive sulla pay tv, ma prima ci si deve vedere in Tribunale con Vivendi proprio sul mancato acquisto di ...

