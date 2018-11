Mazda3 - La quarta generazione è anche ibrida

quattroruote

(Di venerdì 30 novembre 2018) Lalba di una nuova era. Così la Mazda descrive la sua nuova compatta, la. La segmento C evolve ulteriormente i concetti del design Kodo, proponendo linee fluide ed eleganti ispirate alla concept RX-Vision: proporzioni filanti, con un cofano motore allungato e una coda massiccia, si abbinano a gruppi ottici affusolati che si fondono visivamente nella grande calandra anteriore. Con ladella 3 debuttanonuove tecnologie, a partire dei propulsori Skyactiv-X, alla loro prima applicazione su un modello di produzione, fino ad arrivare agli ultimi ritrovati in fatto di sistemi dassistenza alla guida.Perde qualche centimetro. Lunga 4.459 mm, larga 1.797 e alta 1.440 mm, la hatchback ha un passo di 2.725 mm: dimensioni lievemente inferiori rispetto al modello uscente.la versione a tre volumi della compatta non ha variato in maniera sensibile le proprie ...