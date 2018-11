Matteo Salvini diserta all' ultimo il pranzo con Berlusconi e Meloni sulle candidature

Matteo Salvini non partecipa al vertice con Berlusconi e Meloni : Matteo Salvini non partecipa al vertice del centrodestra con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Lo fanno sapere fonti del partito di via Bellerio. Il trilaterale era stato convocato per l'ora di pranzo al civico 2 di via Rovani (Milano), storica residenza del Cav nel capoluogo lombardo, per fare il punto della situazione sulle prossime regionali. L'appuntamento, riferiscono, èA quanto apprende l'Adnkronos da fonti parlamentari del ...

Sandro Mayer - la profezia su Matteo Salvini prima di morire : il cordoglio del leader della Lega : ... ' Buon viaggio a Sandro Mayer , giornalista e direttore di successo che si è sempre dimostrato correto, preciso e rispettoso, in un mondo in cui queste doti sono ormai rare. Grazie di tutto amico ...

"Grazie di tutto amico mio". Matteo Salvini (e non solo) saluta Sandro Mayer : La notizia della morte di Sandro Mayer ha sconvolto molti personaggi famosi, che a pochi momenti dalla sua scomparsa hanno espresso su Twitter il loro dolore per la morte del celebre giornalista.Matteo Salvini scrive: "Buon viaggio a Sandro Mayer, giornalista e direttore di successo che si è sempre dimostrato corretto e rispettoso in un mondo in cui queste doti sono rare. Grazie di tutto amico mio".Selvaggia Lucarelli, collega di Mayer ...

Matteo Salvini : 'Reddito di cittadinanza - come stanno le cose'. Ma quali tesserine in stampa : A mettere la parola fine al caso- reddito di cittadinanza ci pensa Matteo Salvini . Dopo le panzane di Laura Castelli e Luigi Di Maio sulle tesserine che sarebbero già in stampa, circostanza smentita ...

Ecco come Matteo Salvini farà cadere il Governo : pronto per Palazzo Chigi : I palazzi della politica erano coscienti sin dall’inizio che il matrimonio Lega M5S fosse solo di facciata e destinato a

Matteo Salvini e la 'nuova maggioranza'. Fonti in Parlamento - via al ribaltone : 'O il M5s si adegua o è crisi' : Gira una voce dai palazzi della politica sul rischio di un ribaltone al governo . 'In Parlamento una maggioranza contraria al Global compact esiste - dicono le Fonti all' Adnkronos - O il Movimento 5 stelle si adegua alla Lega o ...

Sondaggio : il 42 per cento degli elettori non sa chi votare. Il dato che mette in allarme Matteo Salvini : La Lega cresce secondo tutti i sondaggi e ha raddoppiato i consensi dalle elezioni del 4 marzo. Un risultato che segna il trionfo di Matteo Salvini ma che nasconde anche un altro inquietante dato che ...

Il Pd che immagina Marco Minniti ricorda tanto la Lega di Matteo Salvini : L'ex ministro candidato alle primarie dem si concentra sulla sicurezza, ?priorità del Carroccio. E dimentica lo squilibrio economico su cui ha perso Matteo Renzi Oh no, Marco Minniti si è inceppato sulla sicurezza. L'ex ministro visto da Makkox" Le primarie del Pd non interessano quasi a nessuno"

Matteo Renzi e la provocazione a Salvini : “Berlusconi è un pischello rispetto a Salvini” : Matteo Renzi stuzzica e provoca il leader della Lega ed esclama: “Dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi” Fermi tutti: “Dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi”. Chi lo dice? Presto detto, Matteo Renzi. Certo, si tratta di un attacco a Matteo Salvini. Ma quelle parole restano. Afferma l’ex premier: “Io adesso la dico. Lo so che ci rimanete male, ma adesso la dico, la dico, la dico: dobbiamo chiedere scusa ...

Matteo Salvini - Decreto Sicurezza diventa legge : abolita la protezione umanitaria : Ieri è stato approvato anche dalla Camera dei Deputati il Decreto Sicurezza fortemente voluto dal vicepremier Matteo Salvini. Dopo il voto del Senato, il Decreto è stato approvato con 336 voti a favore anche dalla Camera. Per Matteo Salvini si è trattato di un vero e proprio trionfo che ha voluto condividere con tutti gli Italiani parlando ai microfoni di Barbara D'Urso di Pomeriggio 5. Decreto Sicurezza: i dettagli punto per punto della nuova ...

Matteo Salvini : ‘Senza Giuseppe Conte e Luigi Di Maio da solo non avrei fatto niente’ : Matteo Salvini: ‘Senza Giuseppe Conte e Luigi Di Maio da solo non avrei fatto niente’ Matteo Salvini (Vicepresidente del Consiglio) intervistato sul programma di martedi andato in onda sulla A7 dice : ‘Ho assoluta stima sia di Giuseppe Conte che di Luigi Di Maio. Leggo di litigi, faccio cene, telefono a persone… la verità è che mi trovo assolutamente bene a lavorare sia con Luigi che con Giuseppe’. Aggiungo anche che Senza ...

Porta a Porta 29 novembre 2018 : Matteo Salvini ospite : Il talk show va sempre in onda in seconda serata, su Rai 1, ad eccezione di numerosi speciali dedicati a imPortanti fatti di cronaca o eventi straordinari che vengono proposti in prime time. La sigla ...

Matteo Salvini da Barbara D'Urso - confessioni su Elisa Isoardi : Come invece si era creduto, dopo che la presentatrice aveva pubblicato una foto intima di lei e Salvini per comunicare al mondo che la loro love story era finita. La D'Urso dà ragione al Ministro e ...