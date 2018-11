Matteo Renzi a Scherzi a Parte Video | il documentario su Firenze non esiste | anzi sì!

Programmi TV di stasera - venerdì 30 novembre 2018. Matteo Renzi tra le vittime dell’ultima puntata di «Scherzi a Parte» : Paolo Bonolis e Matteo Renzi a Scherzi a Parte Rai1, ore 21.25: Prodigi – La Musica è Vita Per il terzo anno consecutivo torna l’appuntamento con Prodigi – La Musica è Vita, la prima serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF. Padroni di casa Flavio Insinna e Nathalie Guetta. Al loro fianco ci sarà anche il piccolo Daniele Muzio, “prodigio” del Canto della scorsa edizione. Protagonisti saranno nove ...

Scherzi A Parte 2018 : Matteo Renzi e Andrea Pucci tra le vittime della quarta puntata : Quarto appuntamento con il programma guidato da Paolo Bonolis, vittime di stasera: Matteo Renzi, Andrea Iannone, Giuseppe Cruciani e Andrea Pucci.

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - il nuovo partito : clamoroso - chi arriva da Forza Italia : Al Senato rimbalzano diverse indiscrezioni su Matteo Renzi e il suo nuovo partito con Maria Elena Boschi e pezzi di Forza Italia. Si vocifera, scrive in un retroscena Maria Teresa Meli sul Corriere ...

Matteo Renzi e la provocazione a Salvini : “Berlusconi è un pischello rispetto a Salvini” : Matteo Renzi stuzzica e provoca il leader della Lega ed esclama: “Dobbiamo chiedere scusa a Berlusconi” Fermi tutti: “Dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi”. Chi lo dice? Presto detto, Matteo Renzi. Certo, si tratta di un attacco a Matteo Salvini. Ma quelle parole restano. Afferma l’ex premier: “Io adesso la dico. Lo so che ci rimanete male, ma adesso la dico, la dico, la dico: dobbiamo chiedere scusa ...

Matteo Renzi attacca Matteo Salvini : “Fa lo sciacallo - non il ministro” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, si scaglia all'attacco del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, sul tema della legittima difesa: "Matteo Salvini fa lo sciacallo e non il ministro. Certe cose vanno dette anche quando sei minoranza: se sei al Governo non puoi strumentalizzare, devi governare. Devi fare il ministro, non lo sciacallo".Continua a leggere

Matteo Renzi : "Chiediamo scusa a Berlusconi - confronto a Salvini era un pischello" : 'So che ci rimmarrete male ma devo dirlo: dobbiamo chiedere scusa a Silvio Berlusconi'. La provocazione di Matteo Renzi durante una diretta sulla sua pagina Facebook: 'Berlusconi non è mai arrivato a ...

Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini : In questo modo finirai come Matteo Renzi : Giorgia Meloni avverte Matteo Salvini: In questo modo finirai come Matteo Renzi Corre un rischio gravissimo, Matteo Salvini: fare la fine di Matteo Renzi, e a sostenerlo è Giorgia Meloni. Intervistata dal Fatto quotidiano, la leader di Fratelli d’Italia dà un consiglio al vicepremier e leader della Lega, nonché suo alleato/avversario: “Ha grandissime qualità. Molto diretto, disinvolto, veloce, semplificatore. Forse un po’ ...

Matteo Renzi : "Luigi Di Maio chieda scusa a mio padre" : "Quando ho visto il servizio delle Iene sulla famiglia Di Maio mi sono imposto di non dire nulla. Di fare il signore, come sempre. Del resto non m'interessa sapere se il padre di Di Maio abbia dato lavoro in nero, evaso le tasse, condonato gli abusi edilizi", inizia così il post di Matteo Renzi nel quale l'ex premier commenta il servizio de Le Iene in cui un ex operaio denunciava di aver lavorato in nero per Antonio Di Maio, padre del ...

Matteo Renzi punta il dito contro il governo gialloverde. : Matteo Renzi vede i sondaggi sulla Lega e delira: “Matteo Salvini, la luna di miele sta finendo”. Ogni tanto, Matteo Renzi si fa ancora sentire. L’ultimo intervento arriva in un’intervista concessa a Il Messaggero in cui fa il punto sulla situazione del Pd in vista del congresso e punta il dito contro il governo gialloverde. L’ex premier si mostra catastrofista e afferma che “il dossier Ue è stato gestito con ...

Matteo Renzi vede i sondaggi sulla Lega e delira : 'Matteo Salvini - la luna di miele sta finendo' : 'E quando il mondo produttivo del Nord si accorgerà che i selfie di Salvini fanno aumentare i like ma fanno scendere i risparmi - riprende -, saranno i primi a rivoltarsi contro il ministro dell'...

Matteo Renzi sul Nove con "Firenze secondo me" - dal 15 dicembre in prima serata : Quattro puntate per raccontare Firenze 'secondo lui': l'ex Premier Matteo Renzi debutta come Novello Alberto Angela sabato 15 dicembre sul Nove alle 21.25 con Firenze secondo me, doc in quattro puntate da 90 minuti prodotto e distribuito da Arcobaleno Tre che fa capo a Lucio Presta e di cui ormai si parla da mesi.prosegui la letturaMatteo Renzi sul Nove con "Firenze secondo me", dal 15 dicembre in prima serata pubblicato su TVBlog.it 23 ...

"Firenze secondo me" - documentario con Matteo Renzi - andrà in onda su Nove dal 15 dicembre : "Firenze secondo me", con protagonista Matteo Renzi andrà in onda il 15 dicembre su Nove, il canale del gruppo Discovery Italia. L'ex presidente del Consiglio aveva ricevuto il no di Mediaset. Il gruppo dei Berlusconi, inizialmente interessato alla trasmissione, aveva fatto marcia indietro.Il progetto che vede come protagonista l'ex segretario del Pd è diviso in quattro puntate. "Le telecamere spazieranno da Palazzo Vecchio al ...