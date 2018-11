Mattarella:migranti,sfida comune per Ue

: ANSA: Migranti, Mattarella: 'Italia chiede impegno tutta Ue' - MPenikas : ANSA: Migranti, Mattarella: 'Italia chiede impegno tutta Ue' - CretellaRoberta : Migranti, Mattarella: 'Italia chiede impegno tutta Ue': Presidente a Verona: 'Prezioso ogni atto responsabilità com… -

L'Italia "è stata lasciata sovente sola" sul fronte dell'immigrazione, "ha chiesto e chiede con governi di diverso orientamento che l'Unione europea assuma in maniera concreta nella sua dimensione continentale questo fenomeno, che non va ignorato ma affrontato". Così il presidente, a Verona. Si tratta di un "fenomeno che non è più di carattere emergenziale ma strutturale,e quindi costituisce una delle grandi sfide che si presentano all'Ue e a tutto il mondo".Un'esigenza,afferma,che "richiama alla responsabilità".(Di venerdì 30 novembre 2018)