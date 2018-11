Mattarella risponde alla giovane ostetrica che non trova lavoro perché non può vaccinarsi

Tav - Mattarella risponde a 'Sì Torino' : "La vostra richiesta mira a confermare una scelta politica di particolare importanza. Questo mi impone il dovere di accantonare le mie convinzioni" e "di astenermi da qualunque comportamento che ...

Tav - Mattarella risponde a 'Sì Torino' : 17.00 Il Presidente Mattarella apprezza "lo spirito civico" delle promotrici di 'Sì, Torino va avanti', che sabato scorso hanno portato in piazza 30mila torinesi. Tuttavia non le incontrerà. "La vostra richiesta mira a confermare una scelta politica di particolare importanza. Questo mi impone il dovere di accantonare le mie convinzioni" e "di astenermi da qualunque comportamento che possa apparire come inserimento in decisioni che competono a ...

Manovra : Palazzo Chigi risponde a Mattarella - "Con Ue dialogo costante" : "L'interlocuzione tra il Governo italiano e la Commissione europea avviene nel contesto di un dialogo proficuo e costante. Come ricordato dal Presidente Mattarella, c'è senz'altro il comune intento di lavorare alla stabilità dei conti pubblici e alla tutela del risparmio". È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. "In un periodo caratterizzato da un ciclo economico avverso, il ...

Sergio Mattarella "risponde" ai 5 stelle : "Imprescindibili pluralismo e libertà di opinioni" : "L'irrobustimento delle voci espressive di identità e realtà rappresenta un servizio reso alla intera comunità della Repubblica: il pluralismo e la libertà delle opinioni sono condizioni imprescindibili per un Paese civile, come afferma la nostra Costituzione". Lo scrive Sergio Mattarella, in un messaggio al Sir, l'agenzia dei vescovi, in occasione dei trent'anni dalla fondazione.Il Presidente della Repubblica torna a ...

Salvini risponde a Mattarella e dice che di Bruxelles se ne frega : Roma, 29 set., askanews, - Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini torna a ribadire la sua posizione sulla manovra: 'Abbiamo investito soldi su chi non li vedeva da tanto' e - sottolinea ...

Salvini risponde a Mattarella : 'La Costituzione non impedisce di cambiare rotta' : 'Ieri è stata una riunione in cui non ho visto un dibattito tra forze politiche, ministro dell'Economia e presidente del Consiglio algido, in cui si parlava solo di numeri', ha sottolineato Di Maio. '...

Manovra - Salvini risponde Mattarella : "Stia tranquillo - si punta su crescita" : "Stia tranquillo il Presidente, dopo anni di manovre economiche imposte dall’Europa che hanno fatto esplodere il debito pubblico (giunto ai suoi massimi storici) finalmente si cambia rotta e si scommette sul futuro e sulla crescita. Prima gli Italiani, dalle parole ai fatti!”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella che ha ammonito ...