: Martina:proposto salario minimo legale - NotizieIN : Martina:proposto salario minimo legale - Cyber_Feed : • Cyber News • #Martina:proposto salario minimo legale - TelevideoRai101 : Martina:proposto salario minimo legale -

"Siamo all'inizio del nostro congresso. Il richiamo di Prodi è corretto,bisogna prenderla come una sfida. Il Pd di proposte ne ha.Ne dico una: il taglio del cuneo fiscale di un punto all'anno per favorire il lavoro stabile,il,la riduzione dell'Irap". Lo dichiaracandidato alla segreteria del Pd, ospite a Radio Capital "E'surreale che del Congresso si discuta solo di percentuali - aggiunge - Non sono affezionato a rincorrere i sondaggi ma mi interessano le proposte. Per me il confronto deve essere sulle idee"(Di venerdì 30 novembre 2018)