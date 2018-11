huffingtonpost

: Martina punge Renzi: 'Io a Silvio Berlusconi non chiedo scusa' - HuffPostItalia : Martina punge Renzi: 'Io a Silvio Berlusconi non chiedo scusa' -

(Di venerdì 30 novembre 2018) "Io non. I problemi che abbiamo davanti sono figli della destra di questi anni e dei guasti che hanno prodotto. Dopodichè capisco il ragionamento di questa provocazione, cioè che è meglio una destra istituzionale che una destra nazionalista e populista. Non riabiliterei però scelte e persone che hanno fatto male in questi anni all'italia". Lo dichiara Mauriziocandidato alla segreteria del partito democratico ospite questa mattina a Radio Capital.