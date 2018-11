Marina La Rosa rivela di aver subito pressioni sessuali per andare avanti in TV e poi parla di Casalino

blogitalia.news

: Verissimo Marina La Rosa e il dolore per Pietro Taricone: Dopo il Grande Fratello vite cambiate lui... -… - zazoomnews : Verissimo Marina La Rosa e il dolore per Pietro Taricone: Dopo il Grande Fratello vite cambiate lui... -… - morganbarraco : #Verissimo, anticipazioni e ospiti 1 dicembre: le rivelazioni di Jane Alexander, Marina La Rosa ricorda Pietro Tari… - spettacolo_fp : È stata ospite della puntata di ‘Verissimo’, in onda sabato 1 dicembre. Ha dichiarato di essere stata vittima di m… -

(Di venerdì 30 novembre 2018)La, racconta che per lavorare in TV le richiesteper una donna sono continue e poi parla di Pietro Taricone e CasalinoLasarà ospite in esclusiva a Verissimo sabato 1 dicembre 2018. L’ex gieffina si racconta in un’intensa intervista, dopo anni di lontananza dalle scene televisive. Alla padrona di casa, Silvia Toffanin,confida didelle molestie prima e dopo la partecipazione alla prima edizione di Grande Fratello. “Prima di partecipare al Grande Fratello sono stata vittima di molestie. Questo personaggio abbastanza orrido mi diceva che voleva creare un gruppo musicale. È accaduto tutto in modo molto spiacevole a casa di questa persona. Per anni non sono riuscita a dirlo a nessuno, non ero in grado e non avevo la lucidità di denunciare. Mi sentivo anche in colpa.“Dopo il reality – prosegue – molte persone in cambio di un lavoro nel ...