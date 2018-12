Marina La Rosa: a Verissimo fra molestie e il ricordo di Taricone

ilnotiziangolo

(Di sabato 1 dicembre 2018)Laper la puntata dell’1 dicembre 2018. Tante le rivelazioni dell’ex volto noto del Grande Fratello, fra i primi concorrenti ad entrare nella Casa di Cinecittà. La ricordiamo per il suo legame con Pietro, il Guerriero scomparso anni fa in modo tragico e ricordato ancora oggi come l’unico grande protagonista del reality.si racconta a Silvia Toffanin, spaziando dallericevute fino a Rocco Casalino.Larivela gli abusi subiti prima e dopo GF Ospite esclusiva del programma di Silvia Toffanin,Laha deciso di non rimanere in silenzio. Sono tanti anni che non appare in alcun salotto televisivo, una scelta dovuta a quanto ha vissuto in passato. Sia prima che dopo la sua partecipazione al GF, l’ex concorrente ha subito delleda parte di un “personaggio abbastanza orrido”, che ...