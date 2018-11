Maria Teresa Ruta contro la Rai | ‘Io cacciata | perché non mi sono concessa’

Maria Teresa Ruta racconta il perchè è stata cacciata dalla tv : Maria Teresa Ruta in coppia con Patrizia Rossetti ha partecipato all’ultima edizione di “Pechino Express” e ne sono uscite vincitrici. Maria Teresa Ruta si prende la sua rivincita e rivela di essere stata cacciata dalla Rai nel 2004 per aver detto no ad un dirigente, che di fronte ad un rifiuto avrebbe deciso di non rinnovarle il contratto. “Nel 2004 un dirigente Rai mi ha convocata nel suo ufficio per discutere del rinnovo del contratto ha ...

Maria Teresa Ruta : "Molestie da un dirigente Rai. Non l'ho denunciato - ho pensato alla sua famiglia e ai suoi figli" : Maria Teresa Ruta, fresca vincitrice dell'adventure reality di Rai 2 “Pechino Express”, fa una clamorosa rivelazione al settimanale Spy in edicola da venerdì 30 novembre: la conduttrice spiega il vero motivo per cui è stata tanto tempo lontana dalle scene televisive. «Nel 2004 un dirigente Rai mi ha convocata nel suo ufficio per discutere del rinnovo del contratto, ma è successa una cosa spiacevole e decisamente grave. Questa persona, che ...

Pechino Express - il retroscena : come sono state selezionate Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta : Da riserve a vincitrici. Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta hanno trionfato nell'ultima edizione di Pechino Express, conquistando l'affetto di pubblico e colleghi. Eppure, le 'Signore della TV' non ...