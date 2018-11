Marco Mengoni racconta Atlantico | il nuovo album tra velocità e lentezza con una

Marco Mengoni in duetto con Tom Walker per il nuovo singolo “Hola (I Say)” : Da domani, venerdì 30 novembre, sarà in rotazione in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali HOLA (I SAY), il nuovo singolo di Marco Mengoni in duetto con Tom Walker. Il singolo è estratto da ATLANTICO, il nuovo album di Marco Mengoni, disponibile sempre dal 30 novembre su etichetta Sony Music per la prima volta contemporaneamente in tutta Europa con 15 tracce inedite. Per presentarle, Marco ha voluto organizzare ATLANTICO FEST – ...

Atlantico è il nuovo album di Marco Mengoni : Avevamo già parlato del suo talento non solo dal punto di vista vocale, ma anche da quello del gusto di cambiare: stiamo parlando del cantante dei record Marco Mengoni. Ad ogni nuovo album, l'artista lanciato da X factor, non si limita ad "accontentare" i fan andando sul sicuro, ma tenta sempre di stupirli con la sua continua ricerca verso suoni e contaminazioni ancore non esplorati nel panorama musicale italiano. Almeno per quanto riguarda la ...

Esce "Atlantico" - il nuovo album di Marco Mengoni : sono rinato viaggiando : 'Due anni in cui ho scoperto me stesso'. Nel disco anche un duetto con Celentano Marco Mengoni e Adriano Celentano sono l'accoppiata vincente del nuovo album del cantautore romano intitolato Atlantico.

Fox Circus : 52 ore di intrattenimento no-stop fra serie Tv e Marco Mengoni : Cinquantadue ore di intrattenimento non-stop, infarcito di ospiti e serie tv. È quanto avverrà al Fox Circus, il grande evento organizzato da Fox Networks Group Italy che si terrà dal 30 novembre al 2 dicembre al Base di Milano. Una esperienza completamente gratuita (fino a esaurimento posti, s’intende) che permetterà di «entrare direttamente» nel favoloso mondo delle serie tv trasmesse sul canale ...

Da Frida Kahlo a Muhammad Alì : ecco l'Atlantico di Marco Mengoni : Mengoni ha superato Mengoni. Il nuovo disco Atlantico, che esce in mezzo mondo con 5 copertine diverse, è ben più di una raccolta di canzoni inedite, e non è neppure soltanto 'un progetto' come lo ...

Marco Mengoni : «Sono io il mio peggior nemico» : Marco Mengoni è ripartito, dopo due anni di sosta ha ripreso a correre. Lo ha fatto nel cuore della notte, con uno showcase molto suggestivo che, alle 2 e trenta del mattino, dalla stazione centrale di Milano, ha inaugurato a suon di musica l’intensa maratona per il lancio di Atlantico, il nuovo album in uscita il 30 novembre con Sony Music. Marco Mengoni, il lancio di «Atlantico»Marco Mengoni, il lancio di «Atlantico»Marco ...

Marco Mengoni presenta Atlantico : 'Io a Sanremo? Sono vecchio...' : 'La parola chiave del mio nuovo disco è lentezza. Ho dovuto viaggiare molto per scriverlo, ho sorvolato l'Atlantico: da qui il nome dell'album'. Marco Mengoni racconta il suo...

Milano. «Mi sono accorto che la musica sta cambiando da un po' di anni e volevo trovare qualcosa che rispecchiasse

Marco Mengoni racconta il viaggio di 'Atlantico' " VIDEOINTERVISTA : Il ritorno a casa "Quando sono rientrato in Italia ho lavorato nello studio di Mauro Pagani che ha una serie di strumenti pazzeschi, anche pezzi unici, provenienti da tutto il mondo. Ho suonato per ...

Nuovi concerti di Marco Mengoni a Roma e Milano con tripla data all’Arena di Verona : Marco Mengoni a Roma e Milano sarà in concerto al Palalottomatica e al Mediolanum Forum di Assago. Tre sono gli appuntamenti italiani che si aggiungono oggi alla tournée di concerti già annunciata. Marco Mengoni, alla vigilia dell'uscita di Atlantico, raddoppia il Palalottomatica di Roma e triplica l'Arena di Verona e il Mediolanum Forum di Assago (Milano). Per far fronte alla grande richiesta di biglietti, ai concerti già in programma per il ...

Marco Mengoni triplica a Milano e Verona : tutte le date dell’Atlantico Tour : #MengoniLIVE2019 – Atlantico Tour: triplicati i concerti a Milano e Verona e raddoppiato lo show a Roma Questo nuovo progetto discografico anticipa il #MengoniLive2019, il Tour prodotto e distribuito da Live Nation che partirà il prossimo 27 aprile da Torino e che, dopo il boom di vendite, triplica le date di Milano (sold-out il concerto del 1 maggio, nuovo show il 4) e di Verona (terza data il 26 maggio sempre nella splendida ...

Marco Mengoni in stazione a Milano per uno showcase notturno a sorpresa (video) : Marco Mengoni in stazione a Milano nella notte tra il 28 e il 29 novembre presenta il suo nuovo disco di inediti con uno showcase a sorpresa. La stazione centrale si veste a tema Atlantico e chiude per Marco Mengoni che, fronte binari, appare su un palco allestito esclusivamente per la presentazione del nuovo progetto discografico, da venerdì 30 novembre sarà disponibile in diverse versioni. Anticipato dai singoli Voglio e Buona Vita, questi ...