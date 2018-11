Manovra | Tria | fiducioso che si possa evitare la procedura d' infrazione Ue

Manovra - Tria : lavoriamo ad una soluzione : 3.22 Il ministro dell'Economia Tria ai microfoni della Rai si dice convinto che la procedura d'infrazione non ci sarà. Non si sbilancia sulla questione deficit dal 2,4% al 2,2% e ribadisce che a Bruxelles non porta la linea di Salvini che sostiene una riduzione massima dello 0,2%, bensì "le linee del governo che è quella di cercare una soluzione". "La posizione della Commissione è nota-ha aggiunto Tria- l'importante è che le misure ...

Manovra : nuovo vertice - si prende tempo - Tria : sì a sforzi senza stravolgerla : Ma il vicepresidente della Commissione Dombrovskis avverte che 'non bastano correzioni marginali'. Mattarella: 'il bilancio dello Stato è un bene pubblico, senza finanze solide non si tutelano i ...

Manovra - Giovanni Tria tenta lo strappo nel silenzio : la mossa sulla Manovra - governo tradito? : ... ma per evitare l'impatto vero e proprio contro il muro della procedura d'infrazione, gli occhi sono tutti puntati sul ministro dell'Economia Giovanni Tria, mandato in prima linea contro i burocrati ...

Manovra - Dombrovskis : “Correzione marginale non basta”. Tria : “Abbiamo ereditato impegni irrealizzabili” : La correzione dei conti pubblici necessaria per evitare la procedura di infrazione deve essere “considerevole, non solo marginale“. Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, non rinuncia al ruolo di “falco” nella trattativa tra Roma e Bruxelles per evitare le sanzioni sulla legge di Bilancio. E ribadisce che la distanza “è molto grande”. Intanto il governo italiano sta ancora elaborando la ...

Tria : su Manovra serve responsabilità : Lo ha detto il ministro dell'Economia. Tria aggiunge:Manovra "moderatamente espansiva",crisi 2008 segna ancora i dati su Pil e disoccupazione, "aumentata in modo insopportabile l'area di povertà e ...

Tria : 'Manovra incentiva la crescita ma non andrà contro le politiche dell'Ue' : 'Non divergere dalle regole europee' è una 'necessità' , perché altrimenti ci sarebbero 'effetti negativi sulla crescita e sulla politica espansiva, facendo aumentare il costo di finanziamento del ...

Manovra - Tria "Serve alla crescita - manca stabilità economica"/ Ultime notizie - il ministro parla al Senato - IlSussidiario.net : Manovra, trattativa Commissione Ue: Di Maio "ok riduzione debito, non slittano le riforme'. Ultime notizie, Conte e Tria spiegano le modifiche su deficit

Manovra - Tria : "Nessuno può farci la morale - ma aperti ai miglioramenti" : Tria spiega che è necessario un 'serio bilanciamento delle politiche da adottare' perché oggi si presenta un 'dilemma': se scegliere di 'rafforzare misure all'economia' o adottare una 'maggiore ...

Tria su Manovra : 'nessuno venga a farci la morale sulla crescita' : "Nessuno venga a farci la morale sulla crescita". E' quanto ha detto il ministro dell'economia, Giovanni Tria, parlando in aula del Senato, stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Askanews.

Manovra - Tria pro-crescita ma ricorda regole Ue : 'non rispetto può vanificare politica espansiva' : Il non rispetto delle regole europee rischia di vanificare la politica espansiva del governo. Così il ministro dell'economia, Giovanni Tria intervenendo in aula del Senato sulla legge di bilancio, stando a quanto riportato da Askanews.

Manovra - Tria : 'tenere conto dell'incertezza economica e dello spread elevato' : Nella definizione della Manovra "dobbiamo tenere conto dell'incerto contesto economico in cui ci troviamo e dell'alto livello dello spread che incide su tale contesto". Così il ministro dell'economia, Giovanni Tria intervenendo in aula del Senato sulla legge di bilancio, stando a quanto riportato da Askanews.

Manovra - Tria : 'Non accettiamo morale su crescita' | : Per evitare la procedura d'infrazione, Conte e il ministro dell'Economia starebbero spingendo per approvare in Cdm un calo al 2,2%. Dombrovskis: "Correzione dev'essere consistente". Tria in Aula per illustrare "le decisioni del governo in materia di bilancio"

Manovra - Tria : Valutiamo misure per trovare spazi finanziari : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Tria : se Ue conferma la bocciatura serve decisione di forte responsabilità : Tra i temi sul tavolo della riunione - alla quale è prevista la partecipazione del premier Giuseppe Conte, dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e del ministro dell'Economia Giovanni ...