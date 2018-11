Manovra | sì all' emendamento per 85 milioni ad aree terremotate

Manovra - blindata alla Camera con la fiducia : nodi in Senato : Il sottosegretario all'Economia, Massimo Garavaglia, ha annunciato che arriverà il pacchetto di misure per la famiglia . "Il tema è all'attenzione del governo - ha detto riferendosi agli assegni ...

Manovra - modifiche alle pensioni per contenere l'impatto di quota 100 : varrà 3 anni : MILANO - Da una parte il Parlamento prosegue il lavoro sulla Manovra, dall'altra si aspettano dal governo e dal Mef le indicazioni definitive sui saldi di bilancio e sulle misure cardine, dalle quali ...

La Manovra da lunedì alla Camera - Tria : 'Le sanzioni si possono evitare' : Il governo potrebbe porre la questione di fiducia dopo la discussione generale. Il ministro dell'Economia si dice fiducioso di evitare sanzioni dall'Unione europea. E sui tagli si sbilancia Salvini: '...

Manovra - gli sherpa dell'Ecofin danno ragione alla Commissione Ue : Se andate a vedere il curriculum di deficit di Francia e molti altri paesi, siamo ben oltre in generale in una Manovra di politica economica un 2,4 per centro può essere considerato opportuno, non lo ...

Manovra - gli sherpa dell'Ecofin danno ragione alla Commissione Ue : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sembra essere 'abbastanza fiducioso' sul fatto che l'Italia eviterà la procedura di infrazione dell'Ue, nonostante il via libera degli sherpa dell'Ecofin

[Il colloquio] "Il governo gialloverde non può arrivare oltre le Europee. E la Manovra va cambiata subito" : ... già confermata, a Marrakesh il prossimo 10 dicembre per la firma del Global migration compact, il documento delle Nazioni Unite che impegna i paesi del mondo ad una gestione ordinata e consapevole ...

La Manovra arriva alla Camera : Confermato. L' approdo alla Camera della legge di Bilancio sarà lunedì prossimo, 3 dicembre , con l'inizio della discussione generale. Dal giorno dopo le votazioni, anche se il governo potrebbe porre ...

Governo lima la Manovra e ora pensa alla fiducia alla Camera : Nel mentre, il premier Conte e il ministro dell'Economia Tria porteranno avanti il dialogo, o meglio la trattativa con Bruxelles : l'obiettivo è quello di trovare spazi finanziari da qui al 19 ...

Manovra - ok degli sherpa dell'Ecofin alla bocciatura della Commissione Ue : Per l'Efc "il debito pubblico italiano resta una grande fonte di vulnerabilità per l'economia. Le misure sulle pensioni insieme all'avverso trend demografico, possono toccare negativamente il trend ...

Manovra - si tratta con l'Ue ma il governo blinda il testo : 'Verso fiducia alla Camera' : Nel frattempo il governo porta avanti a oltranza la trattativa con Bruxelles: il premier Conte , il ministro dell'Economia Tria , il presidente della commissione Ue Juncker e il commissario agli ...

Manovra lunedì alla Camera - governo pronto a porre fiducia. Il 2 - 4%? 'Non è nei 10 comandamenti' : Il premier Conte assicura che fra gli obiettivi del governo c'è quello di migliorare il clima sui mercati, ma non parla di decimali. Salvini, invece, si sbilancia sull'entità dei tagli -

Manovra - maxiemendamento e fiducia per arrivare all'intesa con l'Ue : Senza contare che il ministro dell'Economia ha toccato tutti i tasti dello spartito del 'rigore' evocando il tema della 'responsabilità' e una 'operazione verità' sui conti. Dall'Europa, soprattutto ...

Reddito di cittadinanza - il caso delle tessere. Di Maio : «Ordine alle Poste» Ma c’è l’incognita della Manovra : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per il sussidio. Ma la legge che lo istituisce ancora non è approvata. E in tv la sottosegretaria Castelli non risponde

Manovra 2019 - alla Camera da lunedì : governo pronto fiducia - : l'intenzione manifestata dalla maggioranza durante la Conferenza dei capigruppo. La Commissione Bilancio in pressing sul governo per la presentazione degli emendamenti. Intanto, a margine del G20 a ...