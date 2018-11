Manovra | per accontentare l' Ue quota 100 e reddito di cittadinanza slittano a giugno?

Manovra - governo al lavoro per evitare 'cartellino rosso' Ue : Ieri il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha avuto un incontro bilaterale con il commissario Ue Pierre Moscovici a margine del G20 a Buenos Aires nel solco del confronto in corso tra Roma e ...

Manovra slitta ancora : ‘In Aula il 5 dicembre’. Si lavora a rimodulazione di 5 miliardi per evitare procedura infrazione : L’arrivo in Aula del testo della Manovra finanziaria slitta ancora e al momento è previsto per mercoledì 5 dicembre. “E’ evidente che si ritarderà almeno di un altro giorno”, ha dichiarato il presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi. In giornata si era parlato di un primo slittamento da lunedì a martedì, ma considerando che gli emendamenti del governo non arriveranno prima di sabato primo dicembre ...

Manovra - Moscovici : “Con l’Italia la porta è aperta al dialogo - ma servono i fatti” : Pierre Moscovici tiene aperta la porta al dialogo con Roma sulla Manovra messa a punto dal governo M5s-Lega. Il deficit previsto “è contrario alle regole concordate nella Ue”, ha ribadito il Commissario europeo per gli Affari economici a Buenos Aires, dov’è arrivato per il G20. Ma “la porta è aperta al dialogo“, ha proseguito, e “questa non è una frase formale, vista la cena, a cui ho partecipato, fra ...

Sondaggi - gradimento del Governo Conte al 56% - ma per il 51% la Manovra è da modificare. Lega al 32 e M5s al 28 : A sei mesi dall’insediamento, il Governo Conte piace al 56% degli italiani. A registrare il dato un’indagine dell’Istituto Demopolis che però evidenzia oltre un terzo di cittadini sContenti. Il 9%, invece, alla domanda ha risposto “non so”. Il trend generale, in questi primi 180 giorni di esecutivo gialloverde è rimasto sempre positivo. Secondo i Sondaggi dell’Istituto di ricerca, infatti, gli orientamenti ...

Manovra 2019 : Pil debole sponda a Salvini-Di Maio per far 'digerire' a elettori un compromesso con UE - analisti - : "Mentre in linea di principio, i fattori temporanei in via di estinzione che hanno influito negativamente sull'economia tedesca potrebbero fornire un certo supporto al canale di esportazione, è ...

Manovra - sì all'emendamento per 85 milioni ad aree terremotate : La commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera all'unanimità all'emendamento trasversale alla Manovra, primo firmatario Simone Baldelli , Fi, , che destina 85 milioni nel 2019 alle zone ...

Manovra - modifiche alle pensioni per contenere l'impatto di quota 100 : varrà 3 anni : MILANO - Da una parte il Parlamento prosegue il lavoro sulla Manovra, dall'altra si aspettano dal governo e dal Mef le indicazioni definitive sui saldi di bilancio e sulle misure cardine, dalle quali ...

Manovra - Tria spera : 'Fiducioso che si possa evitare la procedura dinfrazione Ue' : Queste le parole del Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine dell'incontro con il commissario europeo per gli Affari economici Pierre Moscovici al G20 di Buenos Aires, rispondendo ai ...

Manovra - il piano di Conte al G20 : riduzione del deficit al 2% per ricucire con l'Europa : IL RETROSCENA ROMA Sarà l'ebrezza di ritrovarsi in mezzo ai Venti grandi della terra o il racconto giunto sino a Buenos Aires delle ultime dei suoi due vice che non evocano più...

Manovra - maxiemendamento e fiducia per arrivare all'intesa con l'Ue : Senza contare che il ministro dell'Economia ha toccato tutti i tasti dello spartito del 'rigore' evocando il tema della 'responsabilità' e una 'operazione verità' sui conti. Dall'Europa, soprattutto ...

Manovra - Di Maio sul reddito minimo : «Poste si occuperà anche della stampa» : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per il sussidio. Ma la legge che lo istituisce ancora non è approvata

Cos’è la Manovra di Kristeller e perché può essere pericolosa : Controversa e molto discussa, la manovra di Kristeller divide i medici e le future mamme. Questa manovra effettuata durante il parto è stata inventata a metà del 1800 in Germania, quando ancora non si conoscevano bene i meccanismi della nascita. Oggi viene ancora utilizzata in alcuni ospedali per favorire il parto naturale e accorciare il travaglio. Come funziona? Il medico si posiziona al fianco della donna, stesa sul lettino, e con ...

Conte : "Lavoriamo per realizzare la Manovra in un clima di fiducia dei mercati" : Il premier Conte è in Argentina per il G20. Parlando della Manovra, ha replicato alla Bce spiegando che "le reazioni dei mercati non ci lasciano indifferenti" e che il governo sta lavorando "perché questa situazione sia superata e per realizzare la Manovra in un clima di fiducia con i mercati e con gli investitori".

Manovra : Conte - vedrò Juncker - sarà l'occasione per continuare il dialogo : Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, Buenos Aires per il G20, torna sulla Manovra e conferma che ne parlerà con il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker: 'Sicuramente lo ...