Manovra | Moscovici | “Con l’Italia la porta è aperta al dialogo | ma servono i fatti”

Manovra - Moscovici : 'Con Italia clima cambiato - ma servono i fatti' : Toni distesi dall'Ue verso l'Italia sulla procedura di infrazione. "Sono ottimista, vedo segnali che mi fanno pensare che ora sia possibile" evitarla, ha dichiarato il commissario europeo per gli ...

Manovra - Moscovici : Sanzioni un fallimento - dialoghiamo : Il Commissario Europeo: sì a flessibilità, ma regole non derogabili. Resta il nodo deficit - "Per me non è una questione di discutere cifre, non si tratta di cercare una media, si tratta di rispettare ...

Manovra - Moscovici all'Italia : 'Lavoriamo per soluzioni condivise'. Di Maio insiste : 'Quota 100 e reddito a marzo' : ... è stato ribadito che, sul tema della Manovra, tra l'Italia e l'Ue è in corso un dialogo portato avanti per il governo italiano dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria. ...

Manovra - nuovo appello di Moscovici : 'Sanzioni sono sempre un fallimento - dialoghiamo' : 'sono sempre stato favorevole alla flessibilità', ha detto il commissario agli Affari Economici europeo, però 'le regole, anche se in maniera flessibile devono essere rispettate' - Da Bruxelles ...

Manovra : Moscovici - il clima è buono : 'Il clima è buono'. Così il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, a margine di un'audizione all'Europarlamento, ha risposto ai giornalisti che chiedevano se ci fossero sviluppi nel ...

Matteo Salvini - la secca replica a Pierre Moscovici : 'Manovra? Guardi che l'Italia non è una monarchia' : l'Italia non vuole mollare. Quantomeno c'è Matteo Salvini , che non vuole mollare. Si parla di manovra e delle trattative con Bruxelles. In mattinata, ecco arrivare quella che è sembrata una parziale ...

Manovra - Moscovici : Sanzioni sempre un fallimento - porte sempre aperte : Per il commissario europeo la procedura d'infrazione contro l'Italia per quanto riguarda il debito, allo stato attuale 'sarebbe necessaria. Ma non siamo ancora a questo punto, il dialogo con le ...

Manovra - il commissario Ue Moscovici : “Porte aperte all’Italia - sanzionare sarebbe un fallimento” : "Non sono mai stato un partigiano delle sanzioni. Penso che le sanzioni siano sempre un fallimento. Piuttosto, sono sempre stato un commissario favorevole alla flessibilità, aperto al dialogo tra Roma e Bruxelles, legato a un'Italia che rimanga al centro della zona euro", ha dichiarato il commissario Ue agli Affari Europei, Pierre Moscovici.Continua a leggere

Moscovici sulla Manovra : "Mano tesa all'Italia ma procedura necessaria" : L'incontro di sabato scorso a Bruxelles con il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, si è svolto in un clima '...

Moscovici sulla Manovra : 'Mano tesa all'Italia ma procedura necessaria' : L'incontro di sabato scorso a Bruxelles con il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, si è svolto in un clima '...

Moscovici sulla Manovra italiana : «Le sanzioni sono sempre un fallimento» : La procedura d'infrazione contro l'Italia? «Allo stato attuale, per quanto riguarda il debito, sarebbe necessaria...». Ma «non siamo ancora a questo punto», il dialogo...

Manovra - Moscovici : "porta resta aperta - le sanzioni sono un fallimento" : Mentre il Governo si impegna a correggere la Manovra per evitare una procedura di infrazione, da Bruxelles giungono nuovi segnali di apertura e dialogo. Parlando in una conferenza stampa a Parigi il ...

Moscovici sulla Manovra italiana : 'Al momento la procedura è necessaria' : La procedura d'infrazione contro l'Italia? 'Allo stato attuale, per quanto riguarda il debito, sarebbe necessaria...'. Ma 'non siamo ancora a questo punto', il dialogo con le autorità italiane '...

Moscovici sulla Manovra italiana : «Al momento la procedura è necessaria» : La procedura d'infrazione contro l'Italia? «Allo stato attuale, per quanto riguarda il debito, sarebbe necessaria...». Ma «non siamo ancora a questo punto», il dialogo...