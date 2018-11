Manovra | Monti | “Bruxelles non è stata troppo severa M5s-Lega vivevano in una bolla | ora

Monti sulla Manovra : 'Si prevede uno scontro tra il governo e chi sa qualcosa di economia' : 'Da oggi c'è una dichiarazione pubblica e ufficiale da parte della Commissione europea che dice che la rotta intrapresa dall'economia italiana non è destinata né a portare alla riduzione del debito ...

Tremonti : 'Manovra assolutamente sostenibile - incomprensibile il caos da parte della Ue' : Intervenuto ad Agora', l'ex Ministro dell'Economia e delle Finanze nei Governi Berlusconi, l'accademico Giulio Tremonti, ha espresso le sue impressioni e valutazioni sulla manovra finanziaria, soffermandosi sui rapporti conflittuali del Governo gialloverde con la Commissione Europea [VIDEO] e discutendo intorno ai temi dell'economia mondiale. Intervistato da Serena Bortone, egli ha dichiarato: PIL vuol dire Prodotto Interno di un Paese, vuol ...

Giulio Tremonti : "La Manovra? È assolutamente gestibile - non capisco tutto il caos fatto in Ue" : Molto rumore per nulla. È questo il senso delle parole di Giulio Tremonti che, a proposito della manovra finanziaria messa a punto dal governo gialloverde e delle critiche che ha suscitato, ha detto: "La mia opinione è che i contenuti sostanziali e attuali siano oggettivamente assolutamente gestibili e non giustificano tutto il caos che è stato fatto in giro, anche in Europa".L'ex ministro del Tesoro, intervenuto ad ...

Mario Monti : 'Il Governo cambi la Manovra - a questi livelli di spread le banche soffrono' : Intervenuto ad Agora', il senatore a vita ed ex presidente del consiglio, il bocconiano Mario Monti, ha espresso le sue personali impressioni e preoccupazioni sulla manovra economica [VIDEO] e, in particolare, sulle promesse elettorali sottoscritte dall'asse M5S-Lega. Intervistato da Serena Bortone, egli ha dichiarato: Il punto che vorrei sottolineare è questo; le promesse elettorali, in particolare per queste elezioni, sono state emesse in una ...

Pensioni - Bankitalia : «Non si smonti la Fornero». E sul Def : «Dalla Manovra crescita modesta» : Anche il Fmi taglia le stime del pil in Italia: +1,2% nel 2018 e +1% nel 2019. E sulle Pensioni è d’accordo con la Banca d’Italia: «Preservare la Fornero». Conte: «Previsioni da rivedere, confidiamo in una crescita superiore»

Manovra - spread sotto i 300 punti in avvio Borse/ Mario Monti : "quando nel 2011 mi chiamo Soros e.."

Monti contro tutti : “Renzi? Critica questa Manovra ma voleva un deficit del 2 - 9. Giorgetti? Il pareggio di bilancio lo votò” : Renzi è poco credibile, Salvini rischia “di spararsi sui piedi” perché è “inconsapevole” di come funziona l’economia, mentre Giorgetti votò e fece votare l’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, quello che ora vincola l’Italia nell’approvazione delle manovre finanziarie. Il riassunto è dell’ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti che in un’intervista ad ...